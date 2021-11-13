被問長髮飯局妹 侯友宜：一定要對性別平等用正面看待

新北市長侯友宜今天上午參加十分瀑布步道啟用典禮時，被問到看待近日引發爭議的「長髮飯局妹」的問題，侯友宜回應說，要公正客觀來看一件事情，更重要的在推動一個人本永續，一定要對性別平等用正面看待。

衛福部長陳時中去年飲宴影片流出，國民黨立委賴士葆昨指影片中長髮女性「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，遭綠營撻伐，行政院長蘇貞昌也跟進揶揄長髮女立委情何以堪。但賴士葆澄清說，他的發言都是根據媒體已報導過資訊，是針對在飯局內的長頭髮女生發言，跟沒參加飯局的長頭髮女立委有什麼關係，批蘇貞昌斷章取義、圍魏救趙。

侯友宜今天說，要公正客觀來看一件事情，更重要的在推動一個人本永續，一定要對性別平等正面看待。