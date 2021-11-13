會見蔡總統 葉南德茲：宏都拉斯和台灣是真正的朋友

友邦宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）今天表示，他這次訪台想要傳達清楚堅定的訊息，就是朋友間患難見真情，在目前區域情勢如此緊張的情況下，他希望來到這裡和台灣站在一起，兩國是真正的朋友，希望這樣的情誼無論是他任內還是卸任後都能深化。

蔡英文總統今天在總統府會見葉南德茲訪團，訪團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人，這是葉南德茲第四次訪台。

蔡英文總統致詞時表示，這是疫情爆發後首個來台的拉丁美洲友邦總統訪團 今年也是建交80周年，葉南德茲這時率團來訪意義非凡，她回憶2017年宏都拉斯進行酪梨種苗繁殖，經過這幾年合作已擴大種植面積，也建立起產業鏈，經貿、教育不斷深化交流，宏都拉斯很多農漁牧產品受到台灣人喜愛，咖啡更是她的最愛。

宏都拉斯即將舉行大選，蔡英文總統說，預祝大選順利舉行，期許未來在國際上繼續相互扶持，也共同促進兩國進步發展。

葉南德茲說，今年是兩國建交滿80周年，希望雙邊關係更加深化，宏都拉斯要進軍亞洲要透過台灣，台灣要進軍拉丁美洲也要透過宏都拉斯，他這次來訪希望大家了解，宏都拉斯要成為不只中美洲，也是全世界的物流中心。

葉南德茲說，他們完成道路興建，將太平洋和大西洋超過四百公里的道路連接起來，也擴建港口，成為大西洋岸第一個港口，可以在七小時內將貨物從大西洋運到太平洋，他感謝台灣三大海運公司訪問團一起參訪阿拉巴馬島，研究開發當地的計畫，希望報告完成後能鼓勵更多台灣企業一起投資宏都拉斯。

葉南德茲說，蔡總統品味高尚，難怪喜歡宏國的咖啡，他們會努力開發亞洲市場，酪梨目前也推行得很成功，希望蔡總統未來能品嘗到，也變成她的最愛，她也可以協助在台灣推廣，變成宏國酪梨在台灣的代言人，他這次來訪的目的之一，就是希望酪梨盡快進入台灣市場。

葉南德茲說，宏國將大選，人民將再次表達意志，也希望這意志能反應出兩國將繼續深化堅定友誼不變，在教育醫療上的科技運用可以留給下一任政府，雙邊這樣的深厚情誼無論是他任內還是卸任後都能深化。