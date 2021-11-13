有機會加入CPTPP嗎？張忠謀：不能說很有希望 但有希望

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議昨天落幕，我國領袖代表台積電創辦人張忠謀今天偕同相關官員在總統府舉行說明記者會。張忠謀被問及對我國申請加入CPTPP是否抱持樂觀態度時表示，我國有很好的條件，但是也有周邊國家阻力，所以不敢講有幾成加入機率，「也許不能說很有希望，但有希望」。

張忠謀會中發言提及，關於區域經濟整合使經貿關係更加密切，我國經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮，因此相信支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區人民生活的倡議；基於這些信念，我方已經申請加入CPTPP，中華台北在全球高科技供應鏈中扮演著不可取代的角色，也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

張忠謀也指出，APEC成員國有20幾國，其中僅有11國是CPTPP成員，是他們要決定誰進入CPTPP，因此APEC也不是一個適宜的場合去競選CPTPP，昨天會議上亦無其他會員國領袖對我方提出CPTPP有所回應，「由於視訊議程安排，這是個沒有互動的會議，一點互動也沒有」。張說，我國申請加入CPTPP已經是9月時的事了，昨天自己在APEC上講並不是新聞，美國發言順序在我國之後，也沒有任何評論。

至於中國在會中有無提及一中原則，或是對我表達任何態度？張忠謀說，「沒有」。一旁的總統府發言人張惇涵補充說明，張忠謀的意思是中國代表沒提出一中原則。