陳時中挨轟是陰謀？ 孫大千：蔡英文論文也中共藏的？
衛福部長陳時中遭爆料疫情期間疑似參與不當飲宴，民進黨卻將指控轉向「阿共ㄟ陰謀」。前立委孫大千今在臉書說，對民進黨來說，千錯萬錯，都是中共的錯，民進黨永遠不會錯；有中共擋在前面，民進黨犯下天大的錯也沒有關係。
也因為民進黨凡事推「阿共的陰謀」，孫大千說，所以詐騙犯王立強能夠被塑造成為中共的007，成為中共介入2020年台灣總統大選的樣板；買不到疫苗都是中共介入阻撓，不敢公布疫苗採購的合約，也是擔心中共會從中破壞。
此外，依照民進黨邏輯，孫大千表示，罷免前立委陳柏惟是中共在操控下指導棋；四大公投是中共在幕後策動國民黨一起亂台灣；陳時中違反防疫新生活的規定，跑攤喝酒高歌，也是中共發動的認知作戰。
孫大千說，民進黨下一次要不要乾脆告訴台灣人民，蔡英文總統的論文也是中共故意藏起來不讓大家發現的呢？
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