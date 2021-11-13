顏寬恒、林靜儀今晚首度同場合 兩人互動引關注

台中市第二選區立委補選將在明年1月9日進行，國民黨本月9日宣布徵召前立委顏寬恒出征，對戰民進黨徵召前立委林靜儀，今晚6點半，兩人不約而同出席沙鹿區公所的節能晚會活動，是宣布投入補選以來首度同場合，顏、林互動，備受關注。

前立委林靜儀昨晚公布今天的公開行程，今晚6點半將到沙鹿區公所參加「月滿沙鹿晚會暨節能宣導活動」；今早，前立委顏寬恒公布今天唯一公開行程，地點也是在沙鹿區公所，顏到場時間也是6點半，同樣的時間，令外界相當關注「兩人會怎麼互動？」。

顏寬恒服務團隊指出，其實顏今天行程相當滿，清晨5點多就展開，至於是否刻意選擇同時間參加沙鹿區公所晚會活動？團隊表示，委員今天行程很多，希望他儘量準時到場，不要影響晚會流程，一切是配合晚會活動流程。並說，大家都勤跑基層，未來還有很多機會碰面，希望外界不要有過多揣測。