陳時中脫罩嗨歌片流出黨內鬥爭？藍綠攻防互轟「這些事」排名曝光

image source:截自網路

文/朱涵瑜

防疫指揮官陳時中「脫罩歡唱」影片這幾天在網路、社群瘋傳，引發不少爭議，包括涉嫌違反防疫、菸害防制、公務員利益迴避等等，甚至還被認為可能有女服務生陪侍的狀況，對此，法務部廉政署廉政官表示，公務員不得涉足有女服務生陪侍的營業場所，不過，目前事實不明，仍有待釐清。面對外界諸多質疑，陳時中回應只是出席一場朋友臨時邀約的聚會，強調非三級警戒期間，在野黨抨擊要求下台，陳時中說「喝酒就要下台？還是唱歌就要下台？」隨著影片曝光，也讓陳時中的網路聲量創下近三個月來的新高紀錄。

「無罩唱歌、陪侍、違反防疫規定」 陳時中聲量創近3個月新高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/08/14~2021/11/11）統計調查，「脫罩嗨唱」讓陳時中網路聲量創下近3個月聲量最高峰，達到7萬多筆，討論度遠遠超過9月的幼兒園Delta染疫事件，以及立法院備詢時被要求道歉，陳時中回「3+11跟800條人命有什麼關係」，「脫罩嗨唱」不僅成為藍綠攻防、新聞媒體報導焦點，話題性與八卦味十足，同時吸引許多網友討論熱議，使得聲量持續往飆衝。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢

陳時中未配戴口罩唱歌的畫面，國民黨、民進黨來回過招攻防，《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/11/10~2021/11/12）針對近日雙方說法列出聲量排名，其中，民進黨的部分，全力反擊的就是「日期錯置」，網路聲量第一名達到3萬多筆，最主要是強調影片非三級警戒期間所拍攝，而是去年所拍攝，希望能澄清「違反三級警戒防疫規定」的疑慮；第二名為陳時中回應「只唱兩首歌就離開」，表示當時是應朋友臨時邀約出席聚會，停留時間相當短暫，但仍有網友不買單，認為阿中部長似乎沒有完整解釋到去年防疫準則「室內距離1公尺的規定」；另外行政院長蘇貞昌說這是「中國陰謀」、「來自中國假訊息」，認為這些影片、訊息，都是從中國有計畫一波一波被傳出來，蘇揆說打擊這麼辛苦、防疫做到世界最好的防疫團隊，實在很不應該；除此之外，去年的影片為何這個時間點被流出？民進黨前立委李俊毅認為，影片外流很有可能是黨內人士在鬥陳時中，要破陳時中選市長的局，因為一旦阿中要參選，可能會阻擋到其他黨內有意參選同志的市長路，同時也牽扯到民進黨內派系的問題。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢

指揮官帶頭違規？ 國民黨強攻「脫罩嗨唱違反防疫、陪侍」

陳時中「脫罩嗨唱」影片，國民黨同樣抓緊議題猛攻，最大的強打訴求為「脫口罩歡唱，違反防疫規定」，聲量多達7萬多筆，即使衛福部和陳時中已經說明該影片是去年所拍攝，非今年的三級警戒期間，但仍為防疫時期，身為防疫指揮官是否帶頭違反規定？另外，畫面中出現多名女子，到底是友人還是陪侍人員也有待釐清，聚餐場合是否為招待所，又或是如陳時中所說「餐廳」，以及室內抽菸等等，都是國民黨緊追不捨的爭議點，同時國民黨也抨擊雙標，如果這樣的事情發生在國民黨早就下台。

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陳時中選市長擋人政治路？ 影片被流出藍綠共認「民進黨內部鬥爭」

其中，「黨內鬥爭」此說法則在藍綠雙方陣營皆有出現，顯示陳時中影片被流出曝光，「擋人政治路」牽涉到其他人的未來佈局，因此，黨內鬥爭是目前藍綠雙方對於影片被流出的很大的共同看法。

被政治耽誤的歌手？ 陳時中熱門關鍵字「脫罩、唱2首歌、招待所」上榜

陳時中愛唱歌眾所皆知，無論是歌手詹雅雯演唱會，或私下聚會都可以看到陳時中高歌得畫面，因此不少人也會開玩笑說「被政治耽誤的歌手」，這回沒有戴口罩唱歌、飲酒影片曝光，除了帶動陳時中網路聲之外，熱門關鍵字更是與唱歌息息相關，包括唱兩首歌、短暫停留、未戴口罩都有上榜，另外像是抽菸、飲酒、招待所、日期錯置、陪侍等字詞也在熱門關鍵字之中。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年08月14日至2021年11月12日。