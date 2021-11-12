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立委建議邀代言旅遊泡泡 王國材：陳時中歌唱得不錯

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委謝衣鳯今在立院質詢時，詢問交通部長王國材，陳的歌藝如何？要不要請陳擔任帛琉旅遊泡泡的代言人。圖為行政院長蘇貞昌（左）與交通部長王國材（右）備詢。 記者林澔一／攝影
國民黨立委謝衣鳯今在立院質詢時，詢問交通部長王國材，陳的歌藝如何？要不要請陳擔任帛琉旅遊泡泡的代言人。圖為行政院長蘇貞昌（左）與交通部長王國材（右）備詢。 記者林澔一／攝影

衛福部長陳時中去年參與飲宴、唱歌、室內抽菸畫面流出，爭議延燒。國民黨立委謝衣鳯今在立院質詢時，詢問交通部長王國材，陳的歌藝如何？要不要請陳擔任帛琉旅遊泡泡的代言人？王尷尬回應，「唱得不錯」，但代言要另外討論。

王國材表示，陳時中來幫忙代言旅遊當然加分，像是國內旅遊，陳在中央流行疫情指揮中心講了以後，的確都會促進人潮，對國內觀光幫助很大。但王也坦言，「還沒有想到說可以這樣做」。

謝衣鳯追問，所以不要陳時中唱歌就對了？王國材說，看用什麼形式可以再討論。交通部也有既有的行銷廣告。謝再問，那要不要請長髮美女拍MV？王回應，看各種形式；陳時中「唱得不錯」，但要不要邀請代言，「這另外再討論」。

衛福部長陳時中去年參與飲宴、唱歌、室內抽菸畫面流出，爭議延燒。國民黨立委謝衣鳯今在立院質詢時，詢問交通部長王國材，陳的歌藝如何？要不要請陳擔任帛琉旅遊泡泡的代言人？王尷尬回應，「唱得不錯」，但代言要另外討論。記者周志豪／攝影
衛福部長陳時中去年參與飲宴、唱歌、室內抽菸畫面流出，爭議延燒。國民黨立委謝衣鳯今在立院質詢時，詢問交通部長王國材，陳的歌藝如何？要不要請陳擔任帛琉旅遊泡泡的代言人？王尷尬回應，「唱得不錯」，但代言要另外討論。記者周志豪／攝影

陳時中 王國材 交通部長 旅遊泡泡

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