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遭指「愈來愈藍」綠營官員出走 柯文哲：不曉得發生什麼事
民進黨籍的呂瀅瀅在10月底辭去台北花卉公司副董事長一職，11月到內政部長徐國勇辦公室擔任機要秘書，傳出因為台北市長柯文哲「愈來愈藍」。對此，柯今日被問及此事時坦言，他也不曉得發生什麼事，呂瀅瀅請辭是說工作做太久要換一個。
柯文哲今赴北市議會備詢，休息時間媒體追問柯，是否有慰留呂瀅瀅？柯文哲說「當然有啊」；媒體再問是否覺得「綠色連線」有出走潮？柯說「不會呀！這有什麼」。
議員陳重文質詢時指出，呂瀅瀅回到民進黨懷抱，轉任徐國勇秘書，是跟柯文哲還是花卉公司理念不合？柯文哲回應「這要問呂瀅瀅」，他從不會干涉花卉公司運作，放手讓專業經理人去管理。
陳重文又問，會不會覺得少了輔選大將？柯文哲說「不會」，表示「我們沒有對不起她」，他也不曉得發生什麼事，呂瀅瀅說工作做太久要換一個，向他請辭，他也沒有考慮太久就答應。至於是否覺得呂倦勤了？柯文哲未表明僅回，呂瀅瀅在那位置也做了7年了。
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