藍委籲開放小三通 蘇貞昌：請專家評估我不會阻擋

國民黨立委陳雪生今天質詢時表示，小三通已經停了快兩年，春節快到了，馬祖很多人配偶是中國大陸籍，希望能開放小三通讓他們返鄉探親。行政院長蘇貞昌說，中國疫情又起很危險，這是防疫考量，不是政治考量，他會請中央流行疫情指揮中心的專家評估，他不會阻擋。

陳雪生在院會質詢時表示，春節要到了，很多馬祖人的中國大陸籍配偶因為小三通還沒開放所以無法回去探親，他早上詢問衛福部，給他的答覆是「沒有問題」，馬祖現在第一劑涵蓋率九成，第二劑八成多，中國大陸疫苗覆蓋率也有七成，希望能比照旅遊泡泡，金馬航線先開，開放了人流才能往來，不能再鎖國。

蘇貞昌說，他不是鎖國，中國疫情又起，而台灣整體是安全的，中國是危險的，若人過去變成破口，就是害了鄉親，他沒有針對中國。

陳雪生說，福建跟馬祖很近，他很了解，兩邊往來有感情，還可以緩和軍事對峙局面。蘇貞昌說，道理懂了，可是沒有防疫，若染疫怎麼辦？他會請指揮中心的專家評估，他尊重防疫專業。

民進黨立委賴惠員詢問政府有沒有預估春節有多少海外國人返國，蘇貞昌說，約4、5萬人，政府用各種手段因應，例如增加防疫旅館等，也請外籍移工盡量不要再這段時間來，用各種方式讓國人可以選擇不同但適合自己的方案返國。