男大生遭毆昏迷案 蘇貞昌：幫派、惡煞在各地都該嚴辦

台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷昏迷案，社會強烈批評凶殘，國民黨立委李德維今天質詢時在立法院會播放施暴的新聞片段，詢問「院長，這樣子的台灣人還是美麗風景嗎？」，行政院長蘇貞昌說，他一向最痛恨眾暴寡、強凌弱，對於這種情形看到非常憤怒，警方也嚴辦，三個惡少收押，希望司法機關嚴懲、嚴辦，要求警方如果有任何涉案不該輕縱，另外如此幫派、惡煞在各地都應該嚴查嚴辦。

李德維說，他認為是教育問題，假如好好教這些年輕人生活與倫理、公民與道德，台灣社會就不會發生這樣悲劇，這次加害者的父親、母親 跪在地上，一再跟被害人跟社會道歉，假如曾經好好教育孩子，沒有丟掉禮義廉恥，這件事不會發生，教育出了問題，是否認為要加強品德教育？

蘇貞昌說，確實應該這樣教，但同樣課本、同樣老師教出不同樣孩子，甚至都有不法、不肖份子，學校、社會和家庭等教育，教育後還是有不法份子，只剩下法律制裁。

李德維說，教育部8月3號頒布「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，不得於學生下課時實施管教措施，後來因反彈太大被取消，假如下課時，老師不能實施管教措施，學校會變成怎樣？

教育部長潘文忠說，這個確實是文意誤解，本意是不能用不可以下課作為處罰手段，因為孩子上了一節課要喘口氣。李德維追問，說要注重品德教育問題，但一零八課綱，卻將品德教育納入語文、數學、自然科學等領域，我們怎麼用數學來教品德？

潘文忠說，數學不是只有教數字，品德不是只有一門課，希望孩子在生活學習當中實踐，在生活中學習。