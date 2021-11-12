大選前英系再出招！提案村里長事務補助費加碼至5萬

2022大選在即，面臨通膨壓力，民進黨英系立委陳明文今天在臉書貼文指出，村里長每月4萬5000元事務補助費21年未調整了，對很多地方的村里長而言負擔很大，多位立委提案修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，調整事務補助費至5萬元，今天提案已經正式一讀交付委員會審查。

陳明文表示，村里中各項大小事都要由村里長協助，不管是民政、衛政、警政、社政等等，這兩年又要協助相關疫情的防範，真的非常辛苦。對村里長而言，雖然這個職務是無給職，領有每月4萬5000元事務補助費，但實際上來說往往入不敷出，常常要尋求各方資源或自掏腰包。

陳明文也指出，自2000年法律明定4萬5000元以來，整整21年這個費用從未調整過，物價和GDP倒是上漲很多，多元的社會發展也造成村里服務大升級，相關人員的工作更加複雜；多位立委針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」提出修正法案，調整事務補助費至5萬元，今天提案已經正式付委審查，希望在未來能爭取大家的支持，讓村里長在推動各項工作時不再捉襟見肘，更多的資源，更好服務。

參與連署的民進黨立委包括：劉櫂豪、蘇治芬、羅致政、莊瑞雄、江永昌、蔡易餘、王美惠、邱泰源、吳玉琴、管碧玲、蘇震清、何欣純、林楚茵、林俊憲、范雲、楊曜、許智傑、陳秀寶。