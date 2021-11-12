快訊

移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是「輝瑞的5倍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大選前英系再出招！提案村里長事務補助費加碼至5萬

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
民進黨英系立委陳明文今天在臉書貼文，提案爭取村里長事務補助費加碼至5萬。圖／取自陳明文臉書
民進黨英系立委陳明文今天在臉書貼文，提案爭取村里長事務補助費加碼至5萬。圖／取自陳明文臉書

2022大選在即，面臨通膨壓力，民進黨英系立委陳明文今天在臉書貼文指出，村里長每月4萬5000元事務補助費21年未調整了，對很多地方的村里長而言負擔很大，多位立委提案修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，調整事務補助費至5萬元，今天提案已經正式一讀交付委員會審查。

陳明文表示，村里中各項大小事都要由村里長協助，不管是民政、衛政、警政、社政等等，這兩年又要協助相關疫情的防範，真的非常辛苦。對村里長而言，雖然這個職務是無給職，領有每月4萬5000元事務補助費，但實際上來說往往入不敷出，常常要尋求各方資源或自掏腰包。

陳明文也指出，自2000年法律明定4萬5000元以來，整整21年這個費用從未調整過，物價和GDP倒是上漲很多，多元的社會發展也造成村里服務大升級，相關人員的工作更加複雜；多位立委針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」提出修正法案，調整事務補助費至5萬元，今天提案已經正式付委審查，希望在未來能爭取大家的支持，讓村里長在推動各項工作時不再捉襟見肘，更多的資源，更好服務。

參與連署的民進黨立委包括：劉櫂豪、蘇治芬、羅致政、莊瑞雄、江永昌、蔡易餘、王美惠、邱泰源、吳玉琴、管碧玲、蘇震清、何欣純、林楚茵、林俊憲、范雲、楊曜、許智傑、陳秀寶。

陳明文 民進黨

延伸閱讀

陳明文盼嘉義合併與新竹同步 黃敏惠：對嘉巿有利會支持

高鐵宜蘭選址 陳明文：11月5日若還在吵 王國材就下台

影／李應元苦戰病魔 陳明文集氣祈禱

【重磅快評】蘇貞昌罵人叛徒 綠營茶壺風暴遲早掀開

相關新聞

大選前英系再出招！提案村里長事務補助費加碼至5萬

2022大選在即，面臨通膨壓力，民進黨英系立委陳明文今天在臉書貼文指出，村里長每月4萬5000元事務補助費21年未調整了...

男大生遭毆昏迷案 蘇貞昌：幫派、惡煞在各地都該嚴辦

台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷昏迷案，社會強烈批評凶殘，國民黨立委李德維今天質詢時在立法院會播放施暴的新聞片段，...

日台交流峰會 賴清德盼加入CPTPP日方給予最大支持

副總統賴清德今天為「第七屆日台交流高峰會」致詞表示，台灣申請加入CPTPP，非常期盼日方給予最大支持；另台積電已經宣布將...

陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 柯文哲：若是平常時這個還好

衛福部長陳時中唱歌喝酒影片瘋傳，對此，國民黨台北市議員陳重文下午在議會總質詢時問台北市長柯文哲，要不要予以譴責？柯文哲說...

鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

清華大學校友會與廈門市政府、北京清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」遭疑共產黨勢力入侵，國民黨立委鄭正鈐今在立院...

國門解封政策仍是一團迷霧 公部門部署甚至落後民間企業

各國邊境逐漸解封， 歐美各國迎來復甦暢旺的航空客運市場，鄰近的日本、韓國也分別在11月起逐步開放商務客、留學生簽證入境縮短隔離時間，為今年底、明年初完全解禁預做準備。邊境開放需要雙邊對等，疫情指揮中心近日雖宣布春節期間入境居檢縮短為「7+7」，但春節後的邊境檢疫政策仍不明朗，面對世界各國都已準備好雙邊互開計畫，台灣目前仍只有效益不大的帛琉泡泡，外交、經濟政策明顯並未如防疫政策般超前部署。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。