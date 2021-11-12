快訊

移居台東遭官員嗆「滾回香港」 建設處長今怒告反擊

莫德納承認 30歲以下男性接種後患心肌炎案例是「輝瑞的5倍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 柯文哲：若是平常時這個還好

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午赴市議會進行總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲下午赴市議會進行總質詢。記者楊正海／攝影

衛福部長陳時中唱歌喝酒影片瘋傳，對此，國民黨台北市議員陳重文下午在議會總質詢時問台北市長柯文哲，要不要予以譴責？柯文哲說，他是很平實公正地看，看當時規定，若是平常，這個還好。

陳重文指出，陳時中有沒有打破自己的規定？自己不遵守，人民如何信服，且喝酒旁邊有妹妹，綠營卻賣「芒果乾」說影片是從大陸來的，這是不是民進黨內鬥？打斷陳時中來選台北市長的路？柯文哲說，「這我不知道，不要問我。」

陳重文指出，網路上說這地點在台北市？陳時中有抽菸可罰嗎？柯文哲遲疑說，室內抽菸要罰嗎，在私人招待所？「這法令我不知道」；至於沒戴口罩？副市長黃珊珊幫忙答說，要看當時時間的管制方式，現在是戶外要戴口罩、在餐廳走動要戴口罩，如果是去年6月，並沒有二級管制。

柯文哲也說，要看當時時間規定，正常時是ＯＫ。陳重文追問，這有大陰謀嗎？不要譴責陳時中？柯文哲說，因為不知道影片時間，要看當時規定，ＫＴＶ是今年才關的；黃珊珊說，去年6月是沒有這規定，柯文哲也說， 他是很平實公正的看，這要看當時規定，若是平常這個還好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柯文哲 陳時中 北市

延伸閱讀

頻砲打中央 王世堅送繪本「角落生物的生活」諫柯文哲

國健署願意協助戒多年菸癮 陳時中：會慎重考慮

要戒菸？ 陳時中：「你管的比我太太還嚴」慎重考慮中

民進黨：朱立倫抹黑陳時中又貶低女性 應辭國民黨主席

相關新聞

大選前英系再出招！提案村里長事務補助費加碼至5萬

2022大選在即，面臨通膨壓力，民進黨英系立委陳明文今天在臉書貼文指出，村里長每月4萬5000元事務補助費21年未調整了...

男大生遭毆昏迷案 蘇貞昌：幫派、惡煞在各地都該嚴辦

台中市宋姓男大生開車擦撞瑪莎拉蒂遭毆傷昏迷案，社會強烈批評凶殘，國民黨立委李德維今天質詢時在立法院會播放施暴的新聞片段，...

日台交流峰會 賴清德盼加入CPTPP日方給予最大支持

副總統賴清德今天為「第七屆日台交流高峰會」致詞表示，台灣申請加入CPTPP，非常期盼日方給予最大支持；另台積電已經宣布將...

陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 柯文哲：若是平常時這個還好

衛福部長陳時中唱歌喝酒影片瘋傳，對此，國民黨台北市議員陳重文下午在議會總質詢時問台北市長柯文哲，要不要予以譴責？柯文哲說...

鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

清華大學校友會與廈門市政府、北京清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」遭疑共產黨勢力入侵，國民黨立委鄭正鈐今在立院...

國門解封政策仍是一團迷霧 公部門部署甚至落後民間企業

各國邊境逐漸解封， 歐美各國迎來復甦暢旺的航空客運市場，鄰近的日本、韓國也分別在11月起逐步開放商務客、留學生簽證入境縮短隔離時間，為今年底、明年初完全解禁預做準備。邊境開放需要雙邊對等，疫情指揮中心近日雖宣布春節期間入境居檢縮短為「7+7」，但春節後的邊境檢疫政策仍不明朗，面對世界各國都已準備好雙邊互開計畫，台灣目前仍只有效益不大的帛琉泡泡，外交、經濟政策明顯並未如防疫政策般超前部署。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。