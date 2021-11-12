陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 柯文哲：若是平常時這個還好

衛福部長陳時中唱歌喝酒影片瘋傳，對此，國民黨台北市議員陳重文下午在議會總質詢時問台北市長柯文哲，要不要予以譴責？柯文哲說，他是很平實公正地看，看當時規定，若是平常，這個還好。

陳重文指出，陳時中有沒有打破自己的規定？自己不遵守，人民如何信服，且喝酒旁邊有妹妹，綠營卻賣「芒果乾」說影片是從大陸來的，這是不是民進黨內鬥？打斷陳時中來選台北市長的路？柯文哲說，「這我不知道，不要問我。」

陳重文指出，網路上說這地點在台北市？陳時中有抽菸可罰嗎？柯文哲遲疑說，室內抽菸要罰嗎，在私人招待所？「這法令我不知道」；至於沒戴口罩？副市長黃珊珊幫忙答說，要看當時時間的管制方式，現在是戶外要戴口罩、在餐廳走動要戴口罩，如果是去年6月，並沒有二級管制。

柯文哲也說，要看當時時間規定，正常時是ＯＫ。陳重文追問，這有大陰謀嗎？不要譴責陳時中？柯文哲說，因為不知道影片時間，要看當時規定，ＫＴＶ是今年才關的；黃珊珊說，去年6月是沒有這規定，柯文哲也說， 他是很平實公正的看，這要看當時規定，若是平常這個還好。

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