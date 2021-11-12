日台交流峰會 賴清德盼加入CPTPP日方給予最大支持

副總統賴清德今天為「第七屆日台交流高峰會」致詞表示，台灣申請加入CPTPP，非常期盼日方給予最大支持；另台積電已經宣布將在九州投資設廠，相信這將更進一步深化台日之間的合作，並促進雙方的經濟安保戰略利益。

賴清德今天以錄影方式為台日地方議員組成的「第七屆日台交流高峰會」致詞。賴說，台日兩國共享自由、民主、人權、法治的普世價值，互為重要夥伴與珍貴友人，一路上，不僅心手相連、同舟共濟，而且共同度過許多難關，加深了彼此的感情。特別是今年日本政府六度捐贈台灣，共420萬劑AZ疫苗，感動全台人心。

賴清德指出，為回報日本友人的溫暖與善心，台灣政府也回贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機。相信台日兩國之間相互關懷，互信互助的良善循環，將會成為國際社會的優良典範。

賴清德表示，目前全日本47個都道府縣議會已經有超過半數通過決議支持台灣參與世界衛生組織，最近台灣政府也正式遞件申請加入CPTPP，非常期盼大家能夠再度發揮影響力，給予台灣最大的支持。另外，台積電已經宣布將在九州投資設廠，相信這將更進一步深化台日之間的合作，並促進雙方的經濟安保戰略利益。

賴清德說，期待透過台日友好先驅者的持續努力，讓台日交流更密切，為台日友誼奠定更穩固的根基，一起深化民主，繁榮經濟，並且捍衛印太區域的和平穩定。

賴清德表示，非常想念日本的人文風情與好友，深信能夠很快地戰勝疫情，早日恢復交流互訪，也期盼能夠儘速在日本或在台灣面對面敘舊暢談。