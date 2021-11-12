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高端國際認證受阻「替國內混打」解套？指揮中心回應了

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導

高端疫苗尚未納入WHO認證，使部分民眾出國工作及就學受阻，中央疫情指揮中心今日宣布開放施打一劑或二劑高端者，且有出國需求證明，即可混打AZ、BNT及莫德納疫苗，遭質疑高端在國際認證取得已有困難，只好出此招解套。

美國十一月初公布，入境美國需要接種符合WHO認證之疫苗，而高端疫苗未符合規定，當時高端公司及指揮中心承諾會積極與美方溝通，並爭取國際認證，同時考量開放混打。

發言人莊人祥否認，強調需要高端需要更多時間完成臨床試驗的結果，以利爭取國際認證，但有些民眾有緊急出國需求，因此指揮中心開放打過一劑或二劑讓有出國需求者，可以在間隔28日後接種他牌疫苗。

然而，指揮中心先前曾表示，若已施打完二劑疫苗，欲施打第三劑加強劑者，至少要間隔六個月。指揮官陳時中回應，第三劑施打為國際研究建議，作為加強劑補強。但高端並非屬於加強劑，是為因應出國需求施打，經由國內專家討論可於接種後間隔28日施打。

目前國內疫苗廠牌多達四款選擇，包含AZ、BNT、莫德納及高端疫苗，其中有77萬612人接種過一劑高端疫苗，占一劑接種人口的4%，另外有64萬1630人已施打過二劑高端疫苗，若有出國需求者可混打其它款疫苗。

我國疫苗接種不良反應通報，新增125件，其中57件為非嚴重個案，9例死亡個案，包括4例AZ疫苗、3例莫德納及2例BNT疫苗。 其中AZ疫苗個案為47歲至88歲，接種2天至144天死亡，莫德納疫苗個案為36歲至68歲，接種4天至14天死亡，BNT疫苗為47歲至76歲，接種4天至17天死亡。

新冠疫苗

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