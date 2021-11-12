直播／鄭正鈐提庚子賠款 蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子

清華大學校友會與廈門市政府、北京清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」遭疑共產黨勢力入侵，國民黨立委鄭正鈐今在立院質詢時提起此事與行政院長蘇貞昌槓上，兩人互罵「吵死了」、「你才吵死了」，當鄭正鈐提起清華基金來源有一筆庚子賠款紅利時，蘇怒批鄭竟能扯到清朝，蘇貞昌還想起日前施政報告遭鄭潑水，三度再罵鄭是「暴力份子、小偷行為」。

新竹市清華大學校內的「清華海峽研究院」新竹辦公室疑違反兩岸條例，教育部、經濟部、陸委會調查發現其由自強工業基金會向清大租賃，轉租廈門清華海峽研究院，並由該基金會代管空間，研判有違反兩岸條例第33條之1，將請該基金會主管機關經濟部進行裁罰，最高裁罰金額50萬元。

鄭正鈐下午質詢時問及此事，教育部長潘文忠解釋此案進度後，鄭正鈐問，自強工業基金會違反什麼法，潘文忠回答「兩岸條例33-1條」。鄭追問，是否有查到清大竊取台灣高科技？並表示若因租用對基金會開罰，代表問題出在自強工業科學基金會，並非清大。潘文忠則回應「清大是否實質參與仍待釐清」。

鄭正鈐說，在還沒查出來前，民進黨立委就開始「抹紅」清大，他說，民進黨立委拿出2019年北京清華大學校長照片拿出來，清大前校長被滲透。蘇貞昌此時聽不下去，他說，這不是抹紅，「他是紅」。鄭說，「所以你認為清華大學就是紅媽？」蘇回他「你說對就對」。

鄭正鈐不滿2019年北京清大校長與清大前校長合照被說是滲透。蘇貞昌說，「我來解釋給你聽」，他說，現在不是「行為」違法，是陸方的分支機構，不能在清大設置。

兩人為此一來一往，鄭正鈐批蘇「你一直在撞牆！鬼打牆」，他認為，在無罪推論上，是否有查到什麼？抹紅國立大學校長適合嗎？由於兩人持續在此是僵持，蘇貞昌無奈批鄭「吵死了，我就跟你說，設立就違法了，你聽懂了沒？」他還形容，「持有毒品違法、使用毒品違法，我現在說持有違法，你問我有沒有使用。」

鄭正鈐繼續問潘文忠是否知道「清華基金」，潘文忠表示不知道，「那是學校自主範圍」，鄭正鈐說，國立清華大學清華基金保管運用辦法第二條，直指國立清華大學清華基金來源，是指財團法人中華教育文化基金會代管庚子賠款之紅利撥予。代表北京清華、新竹清華，本來就有很深的歷史淵源。

鄭正鈐認為，他在問此事「是否涉及國安」，潘文忠稱還在查，但以無罪推論，怎麼可以直接抹紅清大？抹紅前校長、前副校長？這非常不適合。

國民黨立委鄭正鈐在立院質詢行政院長，清華大學被抹紅一事。 記者林澔一／攝影

蘇貞昌此時怒批，「我覺得你才是離譜，扯到什麼庚子賠款、清華有關，越扯越遠」，他怒道，「你扯到清朝去了！愈扯愈遠」。鄭正鈐說，歷史是持續下來的，「你們數典忘祖，你的祖先是不是直接從石頭蹦出來？」蘇貞昌暴怒，「你在台灣土地上，吃台灣米、喝台灣水...」，鄭正鈐繼續說，「我們從大陸來台灣已經第七、八代了，教育部對台灣歷史可以不管嗎？」

鄭接著問蘇有關台北大學和民進黨新北市黨部合辦活動。已經很生氣的蘇貞昌想起日前施政報告被潑水的事，他罵「我施政報告你在那裡亂，暴力分子、小偷行為」，鄭又問一次台北大學案，蘇繼續說，「我沒有那麼遠，扯到清朝！我扯的是我施政報告，你在後面潑水，你是暴力分子、小偷行為，扯那麼遠！」

鄭再問一次，「台北大學掛名主辦單位適合嗎，你以前在講黨政軍退出校園時，現在這樣不知羞恥嗎？」蘇貞昌說，「我在講的是上個月的事，你講清朝！吵死了！」鄭也回嗆「你台北大學也答不出來，說我吵死了，你才吵死了！」蘇更氣說「你偷潑水！你不敢正面（面對），你偷潑水，是暴力份子，小偷行為。」