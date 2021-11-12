頻砲打中央 王世堅送繪本「角落生物的生活」諫柯文哲

台北市長柯文哲下午赴議會進行總質詢，民進黨市議員王世堅對於柯文哲常常砲打中央，質詢時送柯一本知名繪本「角落生物的生活」，希望柯能理解「不要搞破壞，可愛又無害；角落生物人人愛，角落政客人人踹」的道理。

王世堅指出，角落是大家學習生活很好的地方，政治其實跟天地萬物道理一樣的，也是依支持度的多寡來區分，多的就在中央，部分支持的就在角落，生在角落不安於室、成天製造議題砲打中央，只是更增加紛擾。

王世堅送上繪本時，柯文哲拿起來翻一下說「這是漫畫？」；王世堅接著質詢，批評柯文哲的特點，就是牽拖， 同樣的事，「你做ＯＫ，別人做叫收買」。王世堅指出，柯說民調都要買啊，「這是污辱的贏你的縣市長」。

另外，王世堅說，柯文哲把基捷駡得一文不值，最糟糕的是還當成不蓋民生汐止線的藉口，說收益、自償性不高，但 大稻埕到汐止這一段也不做，為何牽拖到基捷。柯文哲則表示，對下一任市長來說也是，環狀線是第一優先。