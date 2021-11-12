民進黨找大學辦政治營 蘇貞昌：合辦活動不適當

民進黨新北市黨部10月23日與台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」，原本還限黨員參加，國民黨批「政治進入校園」，民進黨則反駁扭曲公共事務教育意義的真諦。行政院長蘇貞昌下午備詢時則明確表示此事「合辦活動不適當」。

綠營新北市黨部10月23日與台北大學合作開辦「2021年公共政策研習班」，原本招生對象限制黨員參加，且鎖定里長及有志從事公共事務者。國民黨昨批民進黨不久前要在中央大學辦公投說明會，引發批判才喊卡，如今又將黑手伸進校園。

民進黨新北市黨部則發聲明，研習班純粹是公共政策事務研討課程，也有多位非民進黨學員修習完畢獲頒學校結業證書，過程無任何民進黨旗幟、布條，卻被扭曲為「政治進入校園」。國民黨無法理解公民教育的本質及民主社會的真正價值，令人遺憾。

國民黨立委林為洲今天下午在立法院質詢時提及此案，問蘇貞昌，大學和民進黨合辦研習營，以國立大學作為場地，適當嗎？蘇貞昌回覆「這我不了解」他還問，「這是和哪個大學合辦的？我沒聽過」，經林解釋並秀出宣傳海報，蘇表達「不太適當」。

教育部長潘文忠說，教育推廣在一般大學都是常態，此案在昨天確實有提到，教育部已進行了解。

林為洲說，10月23日辦完到現在，「教育部行文了嗎？調查了嗎？」潘文忠表示，教育委員會有提醒此事，希望教育部會去調查。林為洲批，政黨會輪替，不能拿到執政優勢，就誘導民意，以執政資源灌注給黨。

蘇貞昌則表示，學校不應該跟政黨辦什麼活動，「不應該」。他說，不管是執政黨、在野黨、政黨活動，學校不要去跟政黨合辦活動。其次，如果學校是「租借場地」，「這也要避開啦！」他說，很多地方、縣市，過去曾經因為沒有適當場地，跟學校借場地辦活動，這不管哪一黨，過去有這樣的情況，很多縣市啦，因為沒有適當場地，會跟學校（借場地）有舉辦活動。

林為洲接著說，以後不要發生這樣的事，否則這是執政黨的事，到時候學校哪敢違抗你的命令。蘇貞昌則同意「合辦活動不適當」。林為洲強調，教育基本法第六條有明文規定不行，教育部是否要調查、懲處，「我們等著看」。