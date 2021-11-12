罷免林昶佐連署須補件 罷昶民團：會拼上最後關鍵拼圖

立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷昶領銜人鄭大平等人10月9日前往北市選舉委員會繳交3.1萬分連署書，但市選委會初審結果，有效份數未達門檻2萬4475份。市選委會今已將初審結果提報中選會，將由中選會發函領銜人補件。

對於還差連署門檻多少份？北市選委會指出，這部分尚需中選會最後審定，中選會審定後會將查對結果通知領銜人， 領銜人收到中選會通知函，次日起10日內補件。

罷昶公民團體發言人高毓安指出，對於初審未過，仍感謝在地民代的努力，相信不管是鍾小平議員或前議員童仲彥，都已經在時限內，毫無保留的展現自己的在地實力，為鄉親們爭了一口氣。

他指出，對於公民團體來說，接下來如有「10天內補件」的空間，相信站在公民號召的角度，將能夠全力發揮公民的力量，為罷免林昶佐第二階段，拼上最後一塊關鍵的拼圖。