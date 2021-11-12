影／罷免二階段未達門檻 林昶佐：報復性罷免到我為止

無黨籍立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷昶領銜人鄭大平等人10月9日前往北市選舉委員會繳交3.1萬分連署書，但市選委會初審結果，有效份數未達門檻2萬4475份。市選委會今已將初審結果提報中選會，將由中選會發函後，10天內完成補件審。

林昶佐指出，這一年多來，看到全國罷免團體亂造聯署書的案例層出不窮，也越來越明目張膽。第一階段針對他的罷免案的連署書錯假率高達近20%，遠超過黃捷9.92%、陳柏惟14.07。剛公布的第二階段錯假率又從陳柏惟的15.87%、黃捷的26.83%，到現在又創下新高將近30%。

林昶佐指出，這些罷免團體透過造假連署、亡者連署來操弄民主機制已經不是新聞，他們不惜動用可疑手段來遂行自己的政治目的，都已被外界一覽無遺，「但我也不認為對方會善罷干休，我們一樣會做好全面的準備，拚全力正面迎戰，讓報復性罷免到我為止。」