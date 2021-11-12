公費流感往年少打156萬劑 11月15日開放50-64歲成人接種

國內公費流感疫苗分兩階段施打，第一階段於10月1日開跑，第二階段則於11月15日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，公費流感疫苗已施打384萬人，呼籲民眾接種流感疫苗也同樣重要，與新冠疫苗之間也要間隔7日施打。

對於國內公費疫苗第二階段即將開打，今年撞期新灌流感疫苗，打氣較往年弱，是否應加強催打。陳時中表示，今年公費流感疫苗買了630萬劑，現在已打384萬疫苗，用量約六成，與去年同期施打為540萬劑相比較少156萬劑，原因是在於去年未分兩階段，因此造成50歲至64歲搶打。

他指出，今天公費流感疫苗沒有特別設定目標值，呼籲民眾施打公費流感疫苗與新冠疫苗同等重要，若有符合公費流感疫苗資格者，不要遲疑盡快施打，但要注意需要與新冠肺炎疫苗間隔7日施打。

【公費流感疫苗】

●第二階段11月15日開打

公費對象：50至64歲無高風險慢性病成人

●第一階段10月1日開打

公費對象：

-醫事及衛生防疫相關人員-65歲以上長者-安養、養護、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員-滿6個月以上至國小入學前幼兒-孕婦-具有潜在疾病者,包括高風險慢性病人、BMI二30者、罕見疾病患者及重大傷病患者-國小、國中、高中、高、五專一至三年級學生等-6個月內嬰兒之父母-幼兒園育人員及育機構專業人員（含社區公共育家園）-禽畜業及動物防疫相關人員