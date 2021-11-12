邀約嗨唱劉教授政商人脈亨通 「與陳時中在友人餐會相識」

衛福部長陳時中喝酒嗨唱影片事件持續延燒，邀他出席的高雄某大學劉姓教授為陳時中喊冤，澄清在場女生絕對不是女侍，若有此事，他願意捐1億並辭教職。為何和陳時中相識，劉教授說，兩人多年前在朋友餐會相識，一直有聯繫，就是這麼單純，外界別再亂想、亂猜。

劉教授是六年級生，為人四海，廣結善緣，商界、政界人脈雄厚，參加港都警友會、雄中校友會等組織，熱心公益。他父親曾經從政，藍綠人脈都通，後來轉入鋼鐵業，經商有成。

劉教授看到陳時中被藍營人士圍剿猛攻，他昨晚受訪表示，這很明顯是政治鬥爭，有心人士惡意將去年6月15日餐會畫面流出，意圖醜化陳時中，影響他的仕途。劉教授一度氣得說，在場有20多人，那些上市櫃企業家多位是藍營金主，請國民黨適可而止，繼續亂打，一定會有後座力，最後將自傷。

「那場餐敘就是一場兄弟會，彼此能有什麼利害關係？」劉教授說，他們一票屬蛇好友組成「蛇會」，每月相聚一次，當天包含陳識中醫師、1111人力銀行前執行長陳曉蓁等，是蛇會成員邀來的朋友，他自己之前在一些場合見過陳曉蓁，但彼此不熟識。

劉教授說，他和陳時中是在多年前一場朋友餐會相識，兩人因為聊得來，有持續連繫，成為互信的朋友。劉表示，陳時中為台灣防疫有成立下汗馬功勞，去年6月這場餐會前夕，朋友們知道他和陳時中有熟，要他邀請陳時中參加，陳時中第一時間沒明確答應能出席，是當晚到場前30分鐘，才打給他說可以趕來，當時在場朋友都很驚喜，還有人以為是在開玩笑。

近日這支餐敘影片在LINE群組瘋傳，陳時中有和劉教授聯繫確認「是不是就是參加他邀約的那場餐會」，劉教授昨晚為陳時中抱屈新聞上線後，兩人有再次聯繫，不影響彼此情誼。劉坦言，若沒說清楚餐會時間是在去年6月15日，可能讓人產生誤解及不好觀感，他必須幫阿中部長澄清、說明。

劉教授強調，「蛇會」夥伴都是行事低調企業家，這次受到矚目，難免有些困擾，但絕對沒有不可告人之事，請外界別再穿鑿附會惡意攻擊。