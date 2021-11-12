罷免林昶佐二階段連署初審出爐 「未達門檻」仍可補件

立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷昶領銜人鄭大平等人10月9日前往北市選舉委員會繳交3.1萬分連署書，但市選委會初審結果，有效份數未達門檻2萬4475份。市選委會今已將初審結果提報中選會，將由中選會發函後，10天內完成補件審。

北市選委會副總幹事余淑𡝮表示，北市選委會僅是初審結果，中選會將通知領銜人結果，若最後中選會認定符合最低門檻，代表罷免案成立；若未達有效份數，將有補件機會，須於10日內完成補件。

罷昶領銜人鄭大平、台北市議員鍾小平及金色力量主席童仲彥等人10月9日前往北市選舉委員會，一共連署3萬3000份，包含他的服務處3萬份、周世雄2000多份、童仲彥800多份。

余淑𡝮指出，這次連署門檻為上次第五選區選舉人數10％，門檻應達2萬4475份，罷昶繳交3.1萬份連署書，初步審查結果，有效份數未達門檻，中選會將發函給領銜人，於送達後10天內完成補件後再審。