「飯局妹」爭議延燒 賴士葆：蘇貞昌「袂見笑」沒道歉

衛福部長陳時中去年飲宴影片流出，國民黨立委賴士葆昨指影片中長髮女性「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，遭綠營撻伐，行政院長蘇貞昌今天受訪時也跟進揶揄長髮女立委情何以堪。賴今反批，蘇罵立委鄭麗文「袂見笑」，至今還沒道歉。

賴士葆說，他的發言都是根據媒體已報導過資訊，是針對在飯局內的長頭髮女生發言，跟沒參加飯局的長頭髮女立委有什麼關係，蘇貞昌這樣子斷章取義來圍魏救趙、搶救陳時中，做法太low了。

賴士葆更批評，蘇貞昌最沒有資格講尊重女性，因為他在國會殿堂辱罵女立委鄭麗文「袂見笑」，至今還沒有道歉，現在要罵人也不做功課，他昨天的發言根本沒有涉及長頭髮的女立委。

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