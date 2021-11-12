民進黨：朱立倫抹黑陳時中又貶低女性 應辭國民黨主席

衛福部長陳時中沒戴口罩喝酒嗨唱影片事件持續延燒。國民黨主席朱立倫昨表示，有女陪侍，如果是國民黨早就下台。民進黨發言人劉康彥今天表示，國民黨拿陳時中去年受邀出席朋友餐會的影片，以時間錯置方式，抹黑陳時中身為防疫指揮官不遵守防疫規定，經澄清後仍無視事實，繼續混淆視聽，朱立倫應道歉並辭去黨主席。

朱立倫昨天上午到立法院參與國民黨團大會，被問到陳時中影片，朱立倫說，實在很搖頭，如果中華民國閣員可以在這樣的場合、有女陪伴的情況，如果是國民黨早就已經下台了。

劉康彥今天表示，除了陳時中本身已澄清影片並非在三級警戒時間拍攝，連邀請陳時中與會的劉姓教授也證明餐會時間及地點，他們要求朱立倫也應該拿出同樣擔當，若最後證明是對陳時中人格汙衊，也請朱立倫辭去黨主席，「大街罵人，連巷子道歉都沒有」。

劉康彥指出，國民黨造謠抹黑已不是第一次，包含賴士葆、游淑慧等國民黨政治人物，都把在場女性影射為女陪侍，更說出長髮女是飯局妹，相當不尊重女性，要求國民黨應向全國女性道歉。

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