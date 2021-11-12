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體育署長難產 蘇貞昌認同修法放寬政治任命

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌(左)今赴立院備詢。記者林澔一／攝影
行政院長蘇貞昌(左)今赴立院備詢。記者林澔一／攝影

體育署前署長張少熙因為東京奧運代表團經濟艙風波請辭下台，至今仍由教育部次長林騰蛟代理，職位懸缺已達3個月，林騰蛟也已代理第二次，立委林宜瑾上午質詢時認為，組織改造的第一步應該要放寬署長任命的資格。蘇貞昌允諾署長資格任命要放寬，多元人才才能進入體育署。

林宜瑾質詢時說，回顧體育署成立至今8、9年，歷經4位署長，更替速度之快，實在是不利於整體運動事務的推行。蔡政府上台後，相關運動的預算已從2016年80幾億元增加到現在130幾億元，逐步擴充到位，但是即便有再好的文官體系，沒有政務官的掌舵將使未來運動事務的擘畫裹足不前。

她說，我國體育行政最高機關人事目前不穩定，且資格任命有所限制，組織改造的第一步應該要放寬署長任命的資格。

對此，蘇貞昌答詢時說，好不容易過去從體育委員會到體育署，奧運成績和政府投入多有關係，若能放寬一點，也能讓多元的人才可以進入體育署。

體育 東京奧運 蘇貞昌

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