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陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 孫大千：極樂高歌的9個問題
昨網路傳出指揮中心指揮官陳時中參加一場聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，引發質疑。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，如果陳時中的防疫作為和疫苗採購能夠像喝酒唱歌一樣積極投入，也許台灣人民可以避免去經歷一場死傷慘重的本土疫情。
孫大千指出，陳時中極樂高歌影片中的9個問題。一、有沒有符合「防疫新生活」的規範？
二、真的有維持室內1.5公尺的社交距離嗎？三、有沒有在室內抽煙？四、政務官適合出席有女陪侍的餐宴嗎？五、部長帶頭違法，衛福部要不要開罰？六、真的不認識餐會中的另一位來賓，被健保署舉報開醫院詐領健保費的陳識中醫師？七、既然陳時中表示是「企業界給他加油打氣」，除了郭台強之外，到底還有哪位企業家？八、為什麼去年大考中心要求考生全程戴口罩，部長跑攤應酬不用戴口罩呢？九、為什麼又要把中國大陸拉進來擋箭牌呢？
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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