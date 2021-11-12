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陳時中唱歌喝酒影片瘋傳 孫大千：極樂高歌的9個問題

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自孫大千臉書
圖／取自孫大千臉書

昨網路傳出指揮中心指揮官陳時中參加一場聚會的影片，片中陳時中高歌、喝酒，引發質疑。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，如果陳時中的防疫作為和疫苗採購能夠像喝酒唱歌一樣積極投入，也許台灣人民可以避免去經歷一場死傷慘重的本土疫情。

孫大千指出，陳時中極樂高歌影片中的9個問題。一、有沒有符合「防疫新生活」的規範？

二、真的有維持室內1.5公尺的社交距離嗎？
三、有沒有在室內抽煙？
四、政務官適合出席有女陪侍的餐宴嗎？
五、部長帶頭違法，衛福部要不要開罰？
六、真的不認識餐會中的另一位來賓，被健保署舉報開醫院詐領健保費的陳識中醫師？
七、既然陳時中表示是「企業界給他加油打氣」，除了郭台強之外，到底還有哪位企業家？
八、為什麼去年大考中心要求考生全程戴口罩，部長跑攤應酬不用戴口罩呢？
九、為什麼又要把中國大陸拉進來擋箭牌呢？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳時中 健保 口罩

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