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國民黨提案校園零萊劑、豬肉逐批查驗 逕付二讀交協商

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨提案校園零萊劑、豬肉逐批查驗等四案，交付黨團協商。記者蔡晉宇／攝影
國民黨提案校園零萊劑、豬肉逐批查驗等四案，交付黨團協商。記者蔡晉宇／攝影

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立院黨團提出豬肉逐批查驗、疫苗施打不良反應補償放寬、校園零萊劑與三接應召開聽證會等四項增列討論事項。院會決議，四案均逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

針對豬肉查驗，國民黨團提案，衛福部應自111年1月1日起針對可輸入之豬肉產品，不分國別，均採逐批查驗。倘查驗結果有不符規定情形，除命業者辦理退運或銷毀，亦應對外公布不合格資訊，以保障國人食用之衛生安全。

針對疫苗施打不良反應補償放寬，國民黨團提案，政府應針對疑似因預防接種而受害者之申請救濟者，於進行審議時，由行政機關負起舉證責任，提出疫苗接種後發生之傷害或損害與預防接種無關之積極證據，否則即屬無法確定或相關，應依規定予以補償，以符合預防接種受害救濟制度之精神與立法目的，並確保接種疫苗受害者之權益。

針對校園零萊劑，國民黨團提案，為確保學校膳食禁用萊克多胺肉品，教育部應落實各級學校膳食測萊克多巴胺零檢出政策，並於每一個月定期開學校膳食是否含萊克多巴胺的查核結果，以安家長及學子之心。

針對三接應召開聽證會，國民黨團提案，為免錯誤政策官逼民反，行政院應責成海洋委員會就中油三接案，於兩周內邀集專家學者舉行聽證會，透過公正、公開、民主的程序，讓事實攤在陽光下，以強化行政決定之正當性基礎。

國民黨 疫苗 三接

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