陳時中遭爆飲宴案 朱立倫：民進黨應按「薛香川標準」檢視

衛福部長陳時中遭爆去年6月疑似出入有女陪侍場合飲酒唱歌，國民黨主席朱立倫昨天感嘆，若陳是國民黨執政時期閣員，早就已經下台，引爆綠營圍剿。朱今天表示，後續通通由廉政單位、全民以及媒體，大家共同來檢視。

2009年父親節台灣遭逢號稱50年最大的八八風災，但當晚時任行政院秘書長的薛香川因陪岳父過父親節、吃晚飯，挨批未積極救災，遭砲轟下台。朱立倫說，當時也是民進黨最強力要求，希望這次陳時中事件民進黨也能用同樣標準檢視。

朱立倫說，陳時中此次事件全民都都看到了，廉政單位也看到了，希望廉政單位一定不能偏私，每一項問題，可能存在的疑問都一定要徹查。

對於綠營指朱立倫被假訊息誤導，陳時中出面反嗆，當天邀陳時中的劉姓教授反駁當天非有女陪侍場所，朱回應，現在不必再談這些細節，這個事情現在已被所有媒體、全民共同檢視，也呼籲廉政單位、各界，好好面對這個問題。

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