【重磅快評】陳時中嗨歌扯國安 民進黨又拉中共神救援

網路瘋傳衛福部長陳時中飲酒無罩K歌的影片，外界質疑陳時中違反自己的防疫規定，該場合疑有女子陪侍伴酒也引人非議。陳時中澄清影片是去年六月，非三級警戒期間，該場合只是餐廳。今天民進黨更拉中共神救援，指影片是「中國假訊息亂台」，順手便給國民黨主席朱立倫扣上「協力者」的紅帽。

民進黨立院黨團說，這則影片最早出現在微博「台灣儍事」帳號，之後在爆料公社、YouTube、Line上快速轉傳。這是中共刻意移花接木再配上解讀，製造假訊息來亂台。民進黨除要求國安單位注意中國的認知作戰，更用「假訊息協力者」的紅帽堵住朱立倫的嘴巴。

為什麼去年的事情卻在現在爆出？陳時中說看起來是滿詭異的，「但是我沒有證據指控任何人」。有人懷疑，從場合看來，影片流出者好像是同個陣營的人，可能是黨內互砍。但民進黨立委陳亭妃強調，政治陰謀應在黨外，絕非黨內。民進黨立院黨團則直截了當，就是阿共仔來亂台啦！

不過，除了網傳時間錯置外，影片中還有一些值得討論的問題。例如，即使當時是解封後的非三級警戒期間，陳時中未戴口罩、沒維持社交距離，仍然違反了自己規定並大力宣導的防疫新生活指引。難怪疫情期間指揮中心一再出現「只許州官放火、不許百姓點燈」的情事，原來根本源頭就在陳時中。

陳時中被傳在該場合還抽菸，身為衛福部長卻被尼古丁控制，對年輕學子作了最壞的示範，負有菸害防制責任的衛福部，要如何不讓台灣的年輕人淪為菸商的禁臠？此外，室內聚會抽菸，違反菸害防制法，應處2000元至1萬元罰款；國健署不敢犯上，只稱沒有實證，不能開罰。陳時中坦言有抽菸壞習慣，但那天有沒有抽菸記不起來了。不過，依常理，瘾君子縱酒嗨歌不哈菸才怪。陳時中乾脆向國健署自首吧！

至於影片中有女性在場，網傳為有女陪侍，法務部廉政署廉政官說，公務員不得涉足有女服務生陪侍的營業場所，目前事實不明，陳時中有向長官報備的義務。陳時中否認那是招待所，而是餐廳。另外，陳時中也說和在場人士在職務上沒有利害關係，不必啟動政風調查。然而，女性陪侍不限招待所，宴飲官商或醫界關係也待釐清，神壇已經崩壞的陳時中，恐怕很難一語打發網傳疑惑。

還是民進黨團的紅色指控最省事，所有轉傳和貼文都住手、所有評論和酸言都閉嘴，否則就是中共假訊息的「在地協力者」；民進黨團甚至上綱到國安層級，迅速將事件定位為中共的認知作戰，要求國安單位注意。「中國牌」真好用，隨手扯來一頂紅帽子，影片揭露的問題全被掩蓋，不必再追究了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康