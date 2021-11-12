影／與李應元相識30年 陳其邁：外交是他最喜歡的工作

駐泰國前代表李應元病逝，高雄市長陳其邁發文悼念李是「笑臉迎人、謙謙君子」。陳其邁說，李應元最喜歡的工作就是外交工作，哪裡有困難就找他去，以後會帶著他的微笑跟理想一起前進，盼家人節哀保重。

市長陳其邁昨晚在臉書發文說，李應元與他台大公衛學院的學長學弟，1995年一起選上立委，立院期間，李應元是黨團總召，他則是幹事長，兩人並肩作戰，為台灣打拚，

陳其邁今天在市議會接受媒體聯訪，提及此事神情哀戚。陳說，他與李應元是台大的學長、學弟，第一次進入國會是在1995年，兩人過去就是長期在街頭運動的夥伴，在立法院又是好同事。

陳其邁回憶，李應元歷任很多工作，所以當時常常笑稱「哪裡有困難哪裡缺人，反正就是找你」，他最喜歡的工作是外交工作，因為他過去是台獨聯盟成員，對於維護台灣主權跟台灣擴展國際空間非常努力，所以從當駐美副代表，後來到泰國擔任代表，最後工作是他最喜歡的工作。

陳其邁說，看到李應元最後從機場回來那幕真的很不捨，30年前認識到現在，看他一路走來，他的疾病又是很痛苦一種疾病，昨天非常難過，但想到李應元臉上永遠掛著微笑，也以他堅持理想為榮，贏得過去國民黨尊敬，「相信他的微笑跟理想會陪著我們一起前進」，真的是很難過又不捨，希望家屬能夠節哀保重。