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李應元告別式籌備中 總統將會出席致哀

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
駐泰國前代表李應元昨天病逝。本報資料照片
駐泰國前代表李應元昨天病逝。本報資料照片

駐泰國前代表李應元昨天病逝，民進黨內陷入哀傷，蔡英文總統也哀悼稱「李應元永遠是最好的夥伴。」據了解，民進黨人士會協助李應元家屬籌備告別式，蔡總統預計會出席致哀，告別式希望呈現李應元努力為台灣打拚的身影。

過去與李應元同屬謝系的成員，憶起共同打拚的回憶、足跡，都感到非常不捨，民進黨立委莊瑞雄回憶，他總是充滿著樂觀，在選台北市長時，當時馬英九如日中天時，是非常困難的，但他充滿熱情帶領著大家，打這場台北市長選舉，人格特質很溫暖。

莊瑞雄說，當初李應元辦228牽手護台灣這場大型活動時，很多人不看好，因為要從台灣頭牽到台灣尾，很多人都在想「真的牽起來嗎？」，尤其鄉下地方，要怎麼把人排滿？但他去克服，將人民熱情激起，把國家意識提，也讓民進黨在總統大選取得勝選。

莊瑞雄說，從立法院後經歷勞委會主委、環保署署長再到當大使，黨職、行政職不同歷練，留給同事的印象是「他怎麼這麼厲害，什麼都懂 」，又是鞠躬盡瘁的印象，親友們都很清楚李應元身體狀況，他一輩子過得精彩，對他非常非常不捨，。

民進黨立委管碧玲說，李應元永遠熱心在幫助別人，非常堅持投入民主運動，看到他所得到愛戴非常廣大，醫院也盡了最大努力，所有可能治療方法都傾全力對抗病魔，但還是走了，已經很長時間沒辦法跟他說話，都沒去打擾，尤其現在是疫情，也沒辦法常去探病，但家人都很堅強 。

李應元日前返國時仍精神奕奕，管碧玲說，永遠不會看到他皺眉頭，就是很瀟灑地笑著面對每個人、每件事，做每件事都充滿熱情，當時2014年台北市長選舉，他當民進黨與柯文哲的平台，也是熱情投入奉獻，手牽手護台灣更是全台灣人的懷念，讓台灣人團結。

李應元 民進黨 莊瑞雄

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