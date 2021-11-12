宏都拉斯總統今訪台 蔡總統明天府內接見

宏都拉斯共和國總統葉南德茲應我國政府邀請，預計將於今天至14日率團訪問台灣。總統府發言人張惇涵今天表示，蔡英文總統代表我國政府及人民，誠摯歡迎我國友邦元首率團來訪，總統將在明天上午，於總統府與葉南德茲進行會晤，並於當天設午宴接待訪問團。

張惇涵表示，此行是葉南德茲第四度訪問台灣，葉南德茲的3位子女目前也都在台灣工作或求學；尤其今年適逢中華民國與宏都拉斯建交80周年，葉南德茲的率團來訪，格外具有重要意義。長期以來，兩國在經貿、公衛、教育、社福、基礎建設、婦女賦權，以及農漁業等各項領域皆有緊密合作關係；而在葉南德茲主政下，兩國合作的範圍更加廣泛，友好情誼更為提升。

張惇涵表示，本次訪團成員另包括宏國總統府秘書長卡多納、外交部長羅薩雷斯、財政部長馬塔、總統府新聞部長卡絲媞優等重要官員共11人，期盼透過此次葉南德茲的來訪，讓兩國的友好邦誼更為深厚，合作關係更為深化。