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陳時中飲酒高歌影片引譁然 吳子嘉爆黨內搞鬼：還有好戲上場

聯合新聞網 / 綜合報導
飲酒嗨歌影片流出惹議，陳時中說，如有去陪侍場所「早就死了」。圖／取自網路
飲酒嗨歌影片流出惹議，陳時中說，如有去陪侍場所「早就死了」。圖／取自網路

日前網路上流傳出衛福部長陳時中飲酒嗨歌的影片，引起軒然大波，不少人質疑陳時中沒戴口罩違反防疫規定，而他本人昨（11）日澄清這是去年（2020）6月時的聚餐畫面，並非三級警戒期間參與。不過究竟影片為何會流出，《美麗島電子報》董事長吳子嘉質疑主要是為了阻擋陳時中參選台北市長。

吳子嘉昨天在政論節目《關鍵時刻》上表示，從畫面看到陳時中交際應酬的過程，證明了他的政治能力非常好，甚至高出了醫療能力很多。對於影片是誰丟出來的，為何這個時刻出現，吳子嘉說去年6月時是陳時中行情最高的時候，所以他到處跑攤、應酬，而影片會出現的目的就是為了阻擋陳時中的台北市長之路。

吳子嘉判斷，這其實是民進黨內部提名的爭鬥戰，有人不想陳時中參選，因此影片一定是競爭者丟的。吳子嘉說，陳時中在黨內其實只有一掛，就是英派某幾個特定人士在挺他，雖然以目前的政治能力來選舉可能有點衰退，但是如果對上國民黨的蔣萬安，機會還是存在的，只不過有人想要阻擋陳時中選台北市長，若後面還有更多東西出來，對陳時中可能會有點困擾。

吳子嘉進一步指出，民進黨提名的候選人要經過中執會授權，然後要到全代會做最後確認，因此要在全代會之前將影片丟出才有用，目的就是「台北市長沒有要讓你（陳時中）選」。吳子嘉甚至爆料，「這個局今天是第一波，在全代會之前還有好戲上場」。

陳時中 吳子嘉

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