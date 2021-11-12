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陳時中嗨歌長髮女是飯局妹？ 蘇貞昌：長髮女立委做何感想
指揮中心指揮官陳時中脱罩高歌影片接二連三，被認為是政治鬥爭，也有人說是大陸勢力帶風向，藍營要求陳時中道歉下台，國民黨立委賴士葆「頭髮這麼長應該就是飯局妹」挨批物化女性，行政院長蘇貞昌上午受訪時嘆，「這讓立法院長頭髮的女立委，不知道要做何感想。」
對於陳時中影片流出，無罩、嗨歌、抽菸被批評。蘇貞昌說，這個假訊息是從中國放出來，這樣有計畫一波一波的，在打擊這麼辛苦防疫做到世界做到最好的防疫團隊，實在很不應該。
陳時中去年飲宴影片流出後，傳為有女陪侍場合。賴士葆昨天受訪提到影片中1111人力銀行前執行長陳曉蓁「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，遭綠營撻伐。賴昨表示這是故意模糊焦點，過度延伸扭曲他的談話
蘇貞昌上午被問到此事時，他說，「至於講頭髮這麼長應該就是飯局妹這種話，對女性非常的不公平，這很多在立法院長頭髮的女立委不知道要做何感想」
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