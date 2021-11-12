慶祝建交80周年 宏都拉斯總統葉南德茲今訪台

外交部今天表示，友邦宏都拉斯共和國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）伉儷應我國政府邀請，在外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦等陪同下，將於今天抵台訪問三天，外交部表示誠摯歡迎。

外交部表示，葉南德茲訪台期間將會晤蔡英文總統，彼此祝賀台宏建交80周年，並接受蔡總統款宴；葉南德茲另將見證羅薩雷斯接受我國政府頒贈「大綬景星勳章」、參加外交部歡迎晚宴、參訪中美洲銀行（Central American Bank for Economic Integration, CABEI）駐台國家辦事處等。

外交部表示，葉南德茲此行是第四度訪問台灣，他曾於2015年7月及2017年10月以總統身分來訪，2000年9月以宏國國會議長身分偕夫人訪台。

外交部表示，這次訪團成員另包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。

外交部表示，中華民國與宏都拉斯共和國長期以來在經貿、基礎建設、公共衛生、農業、教育及婦女賦權等各領域合作交流密切，兩國邦誼友好。