快訊

獨／飲酒嗨歌惹議 陳時中：如有去陪侍場所早就死了

李應元壺腹癌辭世 醫直呼「難纏」但定檢仍有機會發現

阿扁悼李應元 「天上人間為台灣作伙繼續加油！」

聯合報 / 記者徐白櫻/高雄即時報導
李應元是高雄市長陳其邁的台大公衛系學長，兩人曾在立法院攜手打拚。圖／取自陳其邁臉書
李應元是高雄市長陳其邁的台大公衛系學長，兩人曾在立法院攜手打拚。圖／取自陳其邁臉書

駐泰國前代表李應元病逝，市長陳其邁發文悼念李是「笑臉迎人、謙謙君子」，前總統陳水扁則不捨說，一個月前曾錄製19秒影音表達探望心意，還曾喊話「要加油！」不料如今李應元再也排不出時間、也不會再好起來，「今後在天上在人間，為了台灣，作伙再加油」。

李應元昨天病逝，民進黨瀰漫哀傷情緒。高雄市長陳其邁說，李應元與他是台大公衛學院的學長學弟，1995年兩人一起選上立委，立院期間，李應元是黨團總召，他則是幹事長，兩人並肩作戰，為台灣打拚。

陳其邁形容李應元是「笑臉迎人、謙謙君子」，對理念相當堅持，總能以理服人、贏來對手尊敬，連國民黨也鮮少人有批評，是個「做什麼，像什麼」的人。

陳水扁則悼念說，10月12日在台南錄製19秒影音請人向李應元轉達表達關心與思念，希望能夠排時間去探望，也祝福希望他可以很快好起來，還跟喊話說「要加油」。

病逝消息傳出後，陳水扁難過說「如今應元兄再也排不出時間，也不會再好起來。今後在天上在人間，為了台灣，作伙再加油！」。

前總統陳水扁不捨李應元離去，難過說今後分隔在天上人間，繼續為台灣加油。記者徐白櫻／翻攝
前總統陳水扁不捨李應元離去，難過說今後分隔在天上人間，繼續為台灣加油。記者徐白櫻／翻攝

李應元 陳水扁 陳其邁

延伸閱讀

李應元病逝 徐國勇悼：在天上繼續守護台灣

李應元病逝 政院：無畏打壓投入民主化運動 追仰感佩

李應元過世 民進黨：國家痛失英才 令人不捨與遺憾

李應元辭世 賴清德：將生命獻給台灣的勇者

相關新聞

陳時中無罩嗨歌抽菸 遭批三罪狀

衛福部長陳時中飲酒唱歌影片在網路瘋傳，國民黨昨晚指出，陳時中「無罩喝酒嗨歌」，涉嫌違反防疫、菸害防制、公務員利益迴避等「...

陳時中餐敘有郭台強旁斟酒 陳曉蓁深耕平潭黨政通吃

衛福部長陳時中高歌喝酒影片在網路瘋傳，與會人士個個「來頭不小」，除了正崴集團董事長郭台強、曾浮報健保費的醫師陳識中，還有...

新聞眼／一場神秘的聚會 太多貓膩

一場神秘的聚會，背後有太多未知的貓膩。

阿扁悼李應元 「天上人間為台灣作伙繼續加油！」

駐泰國前代表李應元病逝，市長陳其邁發文悼念李是「笑臉迎人、謙謙君子」，前總統陳水扁則不捨說，一個月前曾錄製19秒影音表達...

當書從「文化」變「商品」 會是台灣閱讀市場的救贖之道？

當全聯董事長林敏雄才剛說完：台灣家樂福、大潤發都在求售，「表示這個行業不是好行業」。不到一個月，誠品生活首間社區店開幕，賣書之外也賣生鮮蔬果雜貨。現在，愈來愈多風格「比誠品還誠品」的選物店出現，誠品殺進流通紅海拚轉型，其苦衷可以理解。然而這對台灣書籍閱讀市場，不啻又敲了一記喪鐘。

獨／飲酒嗨歌惹議 陳時中：如有去陪侍場所早就死了

衛福部長陳時中去年6月15日飲酒嗨歌的影片流出後，引發許多爭議。陳時中強調聚會地點是私廚，他是政務官，去那種陪侍的場所，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。