阿扁悼李應元 「天上人間為台灣作伙繼續加油！」

駐泰國前代表李應元病逝，市長陳其邁發文悼念李是「笑臉迎人、謙謙君子」，前總統陳水扁則不捨說，一個月前曾錄製19秒影音表達探望心意，還曾喊話「要加油！」不料如今李應元再也排不出時間、也不會再好起來，「今後在天上在人間，為了台灣，作伙再加油」。

李應元昨天病逝，民進黨瀰漫哀傷情緒。高雄市長陳其邁說，李應元與他是台大公衛學院的學長學弟，1995年兩人一起選上立委，立院期間，李應元是黨團總召，他則是幹事長，兩人並肩作戰，為台灣打拚。

陳其邁形容李應元是「笑臉迎人、謙謙君子」，對理念相當堅持，總能以理服人、贏來對手尊敬，連國民黨也鮮少人有批評，是個「做什麼，像什麼」的人。

陳水扁則悼念說，10月12日在台南錄製19秒影音請人向李應元轉達表達關心與思念，希望能夠排時間去探望，也祝福希望他可以很快好起來，還跟喊話說「要加油」。

病逝消息傳出後，陳水扁難過說「如今應元兄再也排不出時間，也不會再好起來。今後在天上在人間，為了台灣，作伙再加油！」。