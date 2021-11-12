獨／飲酒嗨歌惹議 陳時中：如有去陪侍場所早就死了

飲酒嗨歌影片流出惹議，陳時中說，如有去陪侍場所「早就死了」。圖／取自網路。

衛福部長陳時中去年6月15日飲酒嗨歌的影片流出後，引發許多爭議。陳時中強調聚會地點是私廚，他是政務官，去那種陪侍的場所，「他早就死了」。

影片流出後，國民黨文傳會主委凌濤指出，在陳時中的餐會上，有參與者疑在對岸政務機關任職，這是否涉及政治統戰，陳須嚴正說明。國民黨立委鄭麗文則在臉書指出，影片中站在陳時中旁大讚「部長好酒量」的是陳識中，他擔任新北市聯合醫院心臟內科主任時，收賄1268萬餘元，是否有職務利害關係。陳時中親上火線回應。

首先對於大家關心當天聚會地點是不是特殊場所？陳時中回應，「他是政務官怎麼可能去那種場所，這是不可能的」，他知道不可以去那種場合，如果有去那種陪侍的場所，「他早就死了」，當天就是去一家在台北市常見的私廚（私人廚房），大家就是幫他打氣加油。

至於，餐會上，有人在對岸政務機關任職，可能涉及政治統戰。陳時中說，大家都知道，他不是會在意識形態上作很多文章的人，大家也都知道，他基本的想法就是「我是台灣人」，這不須解釋太多，從小到大的想法就是「我是台灣人」，因此一直努力想為台灣做一些事情，也不想在政治型態上和大家做太多的爭論，這對他來說是毫無意義的事情。

面對中國的立場，陳時中說，他不會一定要對中國怎麼樣，但他必須維持台灣人的尊嚴，這是不變的本質，這些都是不用多說的，大家可以從他的表現看到，如這次開放接種中國疫苗的國人入境，因為中國疫苗已被WHO（世界衛生組織）認了，我方也就認了，但這不是特別去認中國的疫苗，而是服膺在台灣一定要國際化的立場，當然也會針對入境者再搭配管制方式。

總歸一句話，「我是台灣人」，為了台灣人的福利及國際參與盡最大的力量做這些事情，就是這樣子而已。陳時中說。

至於，餐會影片中站在陳時中旁大讚「部長好酒量」的是醫師陳識中，在擔任新北市聯合醫院心臟內科主任時，收賄1268萬餘元，在自行開業後又浮報健保費，而餐會當時，正值健保部分給付、民眾負擔差額的醫療器材訂定自費上限，這樣與出席者是否有職務的利害關係。陳時中是否知情？

陳時中說，他有特別詢問身邊的人，這名心臟科醫師是誰？再把醫師的名字拿起來看，才想起來這個人有出現在餐會上，知道有這個人，也聊了幾句，原因是「陳識中的名字和我的名字很近，只差一個字」。而身旁的人就會起鬨說，「他（陳識中）是不是你（陳時中）弟弟」之類的，這也是人之常情。此外，在餐會上，因郭台強是主賓的其中一位，滿有名的所以認識，但也是第一次見面。

陳時中說，聚餐時他不知道這名醫師的背景，而司法歸司法、健保查核歸健保查核，只要是朋友都清楚，他在私人場合是不談公務的事，因此聚會這件事與健保沒有關係。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康