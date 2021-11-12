派令到！新任調查局長王俊力下周一走馬上任

調查局長呂文忠因調辦事即將屆滿6年，依規定必須歸建，新任調查局長由桃園地檢署檢察長王俊力出任，人事案送行政院核定後，派令昨天已發出，法務部決定下周一上午在調查局本部舉行交接典禮，呂文忠3年2個月的「情報生涯」將畫下句點。

據了解，調查局昨天傍晚才接獲人事通知，相關人緊急開始籌備局長交接事宜，處長級以上的官員，也臨時決定要在今天替呂文忠舉辦歡送茶會，包括副局長劉復興、黃義村、主秘吳富梅、台北市調查處長孫承一都會出席。

呂文忠是占高檢署主任缺，因借調行政執行署長、調查局長累計已滿6年，期滿即須歸建，不得再借調，顯見呂並非毒品調包事件而離開。據悉，呂有情治首長的歷練，且在調查局長任內深獲高層信任，歸建高檢署的可能性不大，法務部將派他調任最高檢察署，此職位在檢察體系位既有殊榮，未來也可望有更好的安排。

實務上，最高檢察署已是檢察界最上層督導機關，但卻缺額並不多，即便是當過六都檢察長，也要先回高檢署當個幾年主任，才可能有機會進入最高檢的殿堂；呂文忠卸下調查局長後，直接派任最高檢，可說「後勢看漲」。