快訊

水氣增中部以北防雨！今明有望降雪 這天又有冷空氣到

派令到！新任調查局長王俊力下周一走馬上任

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
王俊力（右）即將接掌調查局。圖／聯合報系資料照片
王俊力（右）即將接掌調查局。圖／聯合報系資料照片

調查局長呂文忠因調辦事即將屆滿6年，依規定必須歸建，新任調查局長由桃園地檢署檢察長王俊力出任，人事案送行政院核定後，派令昨天已發出，法務部決定下周一上午在調查局本部舉行交接典禮，呂文忠3年2個月的「情報生涯」將畫下句點。

據了解，調查局昨天傍晚才接獲人事通知，相關人緊急開始籌備局長交接事宜，處長級以上的官員，也臨時決定要在今天替呂文忠舉辦歡送茶會，包括副局長劉復興、黃義村、主秘吳富梅、台北市調查處長孫承一都會出席。

呂文忠是占高檢署主任缺，因借調行政執行署長、調查局長累計已滿6年，期滿即須歸建，不得再借調，顯見呂並非毒品調包事件而離開。據悉，呂有情治首長的歷練，且在調查局長任內深獲高層信任，歸建高檢署的可能性不大，法務部將派他調任最高檢察署，此職位在檢察體系位既有殊榮，未來也可望有更好的安排。

實務上，最高檢察署已是檢察界最上層督導機關，但卻缺額並不多，即便是當過六都檢察長，也要先回高檢署當個幾年主任，才可能有機會進入最高檢的殿堂；呂文忠卸下調查局長後，直接派任最高檢，可說「後勢看漲」。

王俊力是司法官29期，曾任法務部檢察司司長與橋頭、澎湖、連江地檢署檢察長，他過去有軍方背景，與已故參謀總長沈一鳴（一級上將）有不錯交情，這次會雀屏中選調查局長，除法務部推薦外，國安局的支持也是重要關鍵因素。王也是蔡政府繼蔡清祥、呂文忠之後，第3位以檢察官身分調派調查局辦事的局長。

現任調查局長呂文忠。記者陳正興／攝影
現任調查局長呂文忠。記者陳正興／攝影

法務部 國安局 行政院 蔡清祥 檢察官

延伸閱讀

法務部採購公有區塊鏈存證平台 ITM展開教育訓練

三大系統選調查局長 蔡清祥：王俊力軍事、檢察雙背景

大麻網站無法可管 高檢署檢察官建議增訂封鎖毒網機制

情治首長人事案過關！王俊力確定接任調查局長

相關新聞

陳時中無罩嗨歌抽菸 遭批三罪狀

衛福部長陳時中飲酒唱歌影片在網路瘋傳，國民黨昨晚指出，陳時中「無罩喝酒嗨歌」，涉嫌違反防疫、菸害防制、公務員利益迴避等「...

新聞眼／一場神秘的聚會 太多貓膩

一場神秘的聚會，背後有太多未知的貓膩。

派令到！新任調查局長王俊力下周一走馬上任

調查局長呂文忠因調辦事即將屆滿6年，依規定必須歸建，新任調查局長由桃園地檢署檢察長王俊力出任，人事案送行政院核定後，派令...

【總編開箱】指揮中心官員逍遙規範之外 教人如何心服口服

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中的影片近日瘋傳，昨天陳時中在澄清時顯然最在意他唱歌的姿態，花了很多時間說明他沒有吊兒郎當。其實社會觀感最差的部分，不在他唱歌、抽菸或有沒有女子陪侍，民眾最在意的是，指揮中心老是用手指著別人，從來不反省自己...

陳時中餐敘與會者起底 大老闆+兩岸紅人

衛福部長陳時中高歌喝酒影片在網路瘋傳，與會人士個個「來頭不小」，除了正崴集團董事長郭台強、曾浮報健保費的醫師陳識中，還有...

喝酒歡唱影片瘋傳 陳時中嗆假新聞勿再傳

對於網路瘋傳喝酒歡唱影片，衛福部長陳時中昨天在防疫記者會主動澄清，該場活動並非在三級警戒期間，盼日期錯置的影片不要再轉傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。