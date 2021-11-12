宏都拉斯月底大選 現任總統應邀訪台

聯合報 / 記者張加丘采薇／台北報導
宏都拉斯總統葉南德茲。路透
宏都拉斯總統葉南德茲。路透

友邦宏都拉斯廿八日將舉行總統大選，建交八十年的台宏關係備受關注，現任總統葉南德茲應邀訪問台灣，我總統府、外交部表示歡迎，但未提供行程細節。

民進黨立委王定宇昨在臉書表示，葉南德茲將在台灣時間今天（十二日）晚上抵台訪問。不過，外交部未證實，僅表示會再適時說明。

宏都拉斯總統府官網十日公布總統將應邀訪台，葉南德茲昨也在推特宣布，應中華民國（台灣）總統邀請將前往台灣，並附上他與蔡英文總統的合照。

總統府發言人張惇涵昨表示，總統府誠摯歡迎友邦元首葉南德茲訪台；尤其今年適逢我國與宏都拉斯建交八十周年，葉南德茲的來訪，對於深化兩國邦誼、促進兩國合作具有重要意義。

路透九月報導，宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚曾表示，勝選將尋求與大陸建交。我外交部多次表示台宏邦誼穩定友好，也提醒宏國小心中國大陸口惠而實不至的承諾。

總統府發言人 宏都拉斯 外交部 民進黨 張惇涵

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