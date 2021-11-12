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李應元病逝 政院：無畏打壓投入民主化運動 追仰感佩

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
駐泰國前代表李應元今晚因壺腹癌病逝台大醫院，享壽68歲。圖／聯合報系資料照片
駐泰國前代表李應元今晚因壺腹癌病逝台大醫院，享壽68歲。圖／聯合報系資料照片

駐泰國前代表李應元昨天病逝，享壽68歲。行政院發言人羅秉成晚間表示，聽聞前駐泰代表李應元先生逝世，行政院長蘇貞昌深感不捨，並向李應元的家人表達哀悼之意。

羅秉成表示，李應元曾因推動台灣民主運動，被當時的國民黨政府列入黑名單，禁止他回到台灣，但他無畏打壓，仍不改其志投入台灣的民主化運動，令人追仰感佩。

羅秉成表示，蘇貞昌與李應元有多年的同黨情誼，更曾共同為台灣的民主而努力，李應元曾襄助多任行政院長，於擔任各項公職階段皆恪盡職守，積極推動各項保障民眾權益及永續台灣發展等福國利民之政策，蘇貞昌院要特別感謝李應元對於台灣的貢獻，相信他一生愛護台灣的心意，會繼續傳承下去。

【中央社台北11日電】

前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院，享壽68歲。行政院晚間表示，院長蘇貞昌特別感謝李應元對於台灣的貢獻，相信其一生愛護台灣的心意，會繼續傳承下去。

行政院發言人羅秉成晚間表示，今晚聽聞前駐泰代表李應元逝世，蘇貞昌深感不捨，並向李應元的家人表達哀悼之意。

羅秉成說，李應元曾因推動台灣民主運動，而被當時的國民黨政府列入黑名單，禁止回到台灣，但仍無畏打壓，不改其志投入台灣的民主化運動，令人追仰感佩。

羅秉成表示，蘇貞昌與李應元有多年同黨情誼，更曾共同為台灣的民主而努力，李應元曾襄助多任行政院長，於擔任各項公職階段皆恪盡職守，積極推動各項保障民眾權益及永續台灣發展等福國利民的政策，蘇貞昌特別感謝李應元對於台灣的貢獻，相信其一生愛護台灣的心意，會繼續傳承下去。

李應元 行政院 蘇貞昌

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