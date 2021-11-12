綠稱陳時中遭爆料「阿共陰謀」 陳玉珍：把人民當白痴

衛福部長陳時中去年6月期間出入疑似有女陪侍場合飲酒唱歌影片在網路瘋傳，引發政治鬥爭聯想。立院國民黨團書記長陳玉珍也認為，從衛福部醫福會執行長王必勝遭爆外遇，到陳這次事件，確實「有可能」有政治鬥爭陰謀。

至於影片對陳時中的政治影響，陳玉珍認為，畢竟沒有重大防疫違規，衝擊應該還好。

陳玉珍分析，陳時中此次影片已是一年多前的事情，卻到這時候才傳出來，代表有心人早拿到影片，只是存著「留中不發」，結果先是王必勝外遇數年後，在傳出將升官前被爆料，接著是陳時中這次的影片，背後政治鬥爭操作鑿斧痕跡深。

陳玉珍說，當前疫情漸趨穩定，國民黨沒必要做任何攻擊，所以從王必勝到陳時中的這兩次爭議事件，背後指向的應是民進黨政府的內鬥，其中原因或許是外傳陳時中將高升行政院副院長，也可能選舉布局阻礙他人，這只有綠營自己清楚。

對於民進黨以「阿共的陰謀」解讀陳時中遭爆料，陳玉珍直呼好笑，「真的把人民當白痴」。陳玉珍也提醒，行政院前秘書長薛香川2009年父親節，只因晚上與岳父餐敘就被民進黨立委轟下台，民進黨今天卻極力為陳時中護航，又是雙標。