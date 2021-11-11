陳時中影片涉政治鬥爭？綠營：跟「黨內互打」沒關係

衛福部長陳時中飲酒宴會影片瘋傳，外界猜測可能牽扯政治鬥爭，甚至是民進黨內互打，民進黨立法院黨團澄清跟「黨內互打」完全沒關係，也有綠委直指「陳時中是6都最強人選，政治陰謀來自黨外」。國民黨及民眾黨立委直指有政治陰謀，是民進黨政府的內鬥。

針對衛福部一連串負面訊息被質疑是黨內互打，民進黨團副幹事長蔡易餘說，陳時中的影片跟「黨內互打完全」扯不上關係，陳時中是被中國微博網軍發動攻擊，衛福部醫福會執行長王必勝是出事後被媒體拍攝，指揮中心發言人莊人祥則是被台北市長柯文哲攻擊，都跟民進黨無關。

民進黨立委陳亭妃指出，在野黨都認為民進黨最強的應該就是陳時中，無論是在台北或新北等6都都被點名到，他們認為陳時中是最可怕的對手，所以可能用這樣的手段，影響他下一步路，這個政治陰謀應該是在黨外，絕對不是在黨內。

綠營人士指出，陳時中參加聚會都很豪爽，有次民代的募款餐會，陳時中受邀參加，也從宴會開始坐到結束，席間也逐一敬酒，展現親切、誠意，有心人士可能留著這次影片，看到衛福部最近負面訊息頻傳，故意在這個時機點攻擊，營造未專心防疫的形象。

國民黨團書記長陳玉珍也認為，陳時中此次影片以是一年多前的事情，卻到這時候才傳出來，代表有心人早拿到影片，只是存著「留中不發」，結果王必勝外遇數年，結果再傳出將升官前夕被爆料，緊接著就是陳這次的影片，背後政治鬥爭操作鑿斧痕跡深。

陳玉珍說，疫情漸趨穩定當下，國民黨沒必要做任何攻擊，所以從王必勝到陳時中這兩次爭議事件，背後所指向的就是民進黨政府的內鬥，其中原因或許是外傳陳時中將高升行政院副院長，也可能選舉布局可能阻礙他人，這只有綠營清楚。

民眾黨立委張其祿表示，「前有王必勝，後有陳時中」，的確讓人覺得可能是政治操作，甚至是民進黨內部派系傾軋的結果，但即使陳時中的影片是在去年6月發生，當時也還在疫情中，外界觀感不佳，「不管在什麼時間，都有一些問題」。