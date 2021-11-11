獨／反萊豬公投前 鄧振中月底出訪美、加、日內瓦

行政院政務委員鄧振中計畫月底赴瑞士日內瓦參加世界貿易組織（WTO）部長會議，並規畫會後訪問美國、加拿大，安排會晤新政府經貿相關官員；若成行，鄧振中將在國內「反萊豬」公投前訪美。

記者詢問鄧振中，他僅表示行程尚未敲定，沒有進一步說明。

據了解，鄧振中將參與本月29日當周在日內瓦舉行的WTO部長會議，且有意在會後順道訪問其它國家，目前規畫訪美國、加拿大，拜會對象等細節仍在安排中。

據指出，美國總統拜登就任後，鄧振中還未訪問過美國，雖然曾與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）視訊會議，仍希望能與美方相關官員見面討論經貿事務；我方一直希望與美洽簽雙邊貿易協定（BTA），應也是議題之一，而台美之間還有半導體產業供應鏈、鋼鋁關稅等重要議題。

而加拿大選後也有一些新經貿相關官員，須建立關係，因此鄧希望能親自訪問，由於加拿大為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）會員國，鄧振中若赴加拿大會晤官員，爭取加拿大支持台灣申入CPTPP，將是重要任務之一。

據了解，在今年的「亞太經濟合作」（APEC）雙部長會議，鄧振中與其他經濟體部長討論相互關切的議題，也有聊到台灣已正式申請加入CPTPP，盼爭取支持。

鄧振中2019年6月訪問美國華府時，會晤多位美國財經部會官員，包括時任商務部長羅斯，以及美國貿易代表署、國務院相關資深官員。