李應元辭世 賴清德：將生命獻給台灣的勇者

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
駐泰國前代表李應元（右）今晚辭世，副總統賴清德在臉書上表達哀悼。圖／取自賴清德臉書
駐泰國前代表李應元（右）今晚辭世，副總統賴清德在臉書上表達哀悼。圖／取自賴清德臉書

駐泰國前代表李應元今晚辭世，副總統賴清德在臉書上表達哀悼，他說，李應元是將生命獻給台灣的勇者，「應元兄是我非常敬重的民主前輩，晚上聽聞消息，悲痛且不捨。」

賴清德表示，李應元從在海外求學時期就參與台灣民主運動，甚至成為黑名單，冒著危險回到台灣後，仍不畏艱難，勇敢投身民主改革行列，雖因此入獄，也不改對這塊土地的熱愛及堅定信念，十分感佩。

賴清德說，他常想起一起並肩作戰的日子，「應元兄靈活、身段柔軟、善於溝通，但對理想的堅持絕不打折扣，從內政到外交，不論處在什麼位置，總是為台灣全力以赴，將工作做到最好，即使抱病，依然在外交工作上堅守崗位。」

賴清德說，謝謝李應元對台灣民主的奉獻，也請家屬節哀保重。「你的理想和堅持，我們會繼續守護，持續深化台灣的自由和民主。 」

李應元 賴清德

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