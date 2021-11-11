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李應元辭世 蔡英文哀慟不捨：永遠是最好的夥伴

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
駐泰國前代表李應元（左）辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統（右）聞訊後至感哀慟不捨。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
駐泰國前代表李應元（左）辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統（右）聞訊後至感哀慟不捨。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

泰國前代表李應元今晚辭世，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統聞訊後至感哀慟不捨，至為感念李應元即使抱病，仍堅持為台灣的外交堅守在第一線打拚；尤其在今年5月，台灣受到疫情衝擊之際，李應元身在泰國，為台灣的疫苗供應進度努力奔走。

張惇涵表示，李應元從早年投入黨外，到投身海外的民主運動，即便被列為黑名單、遭受禁錮，但始終為了爭取台灣的民主勇敢無畏，在李應元和眾多先進的努力下，最終促成「刑法100條」修正。之後歷任立法委員、駐美副代表、勞委會主委、雲林縣副縣長，並兩度擔任行政院秘書長；乃至蔡總統任內，擔任環保署長及駐泰代表。蔡總統感念李應元是她重要的工作夥伴；「他終其一生的奮鬥，可謂民主的鬥士、台灣的守護者」。

張惇涵表示，蔡總統盼望李應元的家屬節哀珍重。「雖然李前代表離我們遠去，但他永遠是我們最好的夥伴，他的爽朗幽默，他摯愛台灣、奉獻民主的信念，將與我們永遠同在。」

李應元 張惇涵 泰國

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