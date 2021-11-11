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邀陳時中出席餐會 他反擊朱立倫：有女陪侍捐1億辭教職

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
衛福部長陳時中出席餐會高歌喝酒影片瘋傳，邀約陳時中出席的是高雄某大學劉姓教授，他為陳時中抱屈說，這明顯是政治鬥爭。陳時中和劉姓教授私交甚篤，圖為兩人合照。圖／劉姓教授提供
衛福部長陳時中出席餐會高歌喝酒影片瘋傳，邀約陳時中出席的是高雄某大學劉姓教授，他為陳時中抱屈說，這明顯是政治鬥爭。陳時中和劉姓教授私交甚篤，圖為兩人合照。圖／劉姓教授提供

衛福部長陳時中出席餐會高歌喝酒影片瘋傳，邀約陳時中出席的是高雄某大學劉姓教授，他為陳時中抱屈說，這明顯是政治鬥爭，最讓他氣不過的是，國民黨主席朱立倫等藍營人士要陳時中下台，還將「有女子在場」扭曲成「有女陪侍」，他說，在場女生絕對不是女侍，若有此事，他願意捐一億並辭教職，反之，朱立倫也應該拿出同樣擔當，若最後證明是對陳時中人格汙衊，也請朱立倫辭去黨主席。

劉姓教授說，餐會場合是去年6月初周一晚上，地點在台北市一家義式餐廳，當天是他們結拜兄弟「蛇會」聚餐，是一票生肖屬蛇的好友，橫跨學界、商界等，在場多位都是上市櫃老闆，大家私交甚篤，每月聚餐一次。

當時陳時中聲望如日中天，大家都很肯定陳時中團隊防疫表現，也對他充滿很好奇，想見見他，知道劉和陳時中素有交情，遂要他聯繫陳時中，邀他來出席餐會同樂。

劉姓教授說，陳時中工作繁忙，接獲他邀約後，沒有把握一定能出席，當晚陳時中到場前30分鐘突然聯繫他，表示「30分鐘後就到」，大家都很驚喜，陳時中個性平易近人沒架子，停留約30分鐘後離開。

為何相隔一年多年的影片會在這時間點外流？劉姓教授認為，這很明顯就是政治鬥爭，惡意要醜化陳時中，影響他的仕途。他說，現場氣氛熱絡，在場很多人都有拍照，影片可能是一名女賓客拍攝，出發點應該是留念沒有惡意，為何流到有心人士手中，已經不可考。

劉姓教授說，藍營人士惡意要穿鑿附會，刻意扭曲事實，他氣得說，在場有20多人，那些大老闆們，除畫面中出現的正崴集團董事長郭台強外，其餘也都是事業有成商界人士，多位是藍營政治人物金主，「國民黨繼續亂打，一定會有後座力，最後會自傷」。

「我們有違法嗎？」劉姓教授說，現場絕對沒有不可告人之事，在場女賓客不是女陪侍，請藍營人士尊重女性，別再胡亂控。

是否對陳時中感到抱歉，劉姓教授說，他和陳時中是相當互信的朋友，陳時中絕對禁得起檢驗，請藍營人士自重，扭曲過頭以為能打擊政敵，其實是自傷。

陳時中 朱立倫 國民黨

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