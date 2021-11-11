李應元病逝！雲林政壇惋惜 蘇治芬：他是大氣的政治人

李應元今晚病逝，消息傳開，故鄉雲林的親友及綠營人士紛紛表達哀傷，政壇不分藍綠也均感惋惜與不捨，立委蘇治芬晚間在臉書直稱「應元是個大氣的政治人物！」

李應元長年旅外，故鄉雲林崙背的親友晚間獲知他過世的消息，無不感到不捨。和李應元長年併肩作戰，也是李的子弟兵，前雲林縣議員蔡秋敏和李應元兩代交情，亦師亦兄，晚間獲知恩師離去，更難掩哀傷，隔空淚別。

回顧數十年來政治點滴，蔡秋敏說，李應元外表陽光，內心堅韌，記得李參選雲林縣長黨內提名之際，不僅面對強大對手，競選期間又遭母喪，但他依舊不放棄，要求助選團隊要更堅強往前走。

蔡秋敏說，當時她任李應元後援會長，李為母守喪，她則當他分身全力衝刺，絲毫不敢鬆懈，儘管最後未能如願，但從這場戰役她看到恩師堅韌不拔的一面，身為李的子弟兵，未來仍將秉持李的精神，在雲林繼續奮鬥。