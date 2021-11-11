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指長髮女是飯局妹挨批 賴士葆：接受採訪內容可受公評
衛福部長陳時中去年飲宴影片流出，傳為有女陪侍場合。國民黨立委賴士葆受訪提到影片中1111人力銀行前執行長陳曉蓁「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，遭綠營撻伐。賴晚間在臉書聲明表示，他一向尊重女性，接受採訪的內容都可受公評。
賴士葆指出，上午受訪時指參加陳時中飯局中特定長髮女性是飯局妹，這些都是引用其他媒體已講過內容，有心人士為替陳解圍，故意模糊焦點，過度延伸扭曲他的談話，變成泛指所有的長髮女性就是飯局妹，這是惡意栽贓，在此特別澄清。
賴士葆表示，他一向尊重女性，從未對女性有物化或不尊重的言論，包括今天早上接受採訪的內容都可受公評；陳時中身為防疫指揮官，不遵守防疫規定的室內社交距離及不戴口罩的失格行為，才是應該被追究的重點。
賴士葆說，請陳時中正式對外說明，這是不是一個有女陪侍的場合？也呼籲政風單位應該介入調查。
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