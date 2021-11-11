李應元病逝 管碧玲：像親人離開一樣傷痛

駐泰國前代表李應元今天病逝，民進黨內陷入哀傷，立委紛紛發臉書致哀，綠委管碧玲指出，像親人離開一樣傷痛，什麼都無法訴說，只是相信，「你依然是帶著瀟灑爽朗的笑聲，走你的天堂之路，你會反過來安慰大家，用最慣有的一聲笑，然後說『莫要緊』。

立委郭國文表示，前些日子聽聞李大使陷入與病魔的交戰中，期盼著他能早日康復，今晚得知他辭世的消息後，悲痛萬分，李大使終於遠離病痛，感謝為台灣民主的付出及努力，相信他的身影也會永遠留在大家心中。

立委蔡易餘指出，感謝李應元前輩建議與指導，您的對抗威權體制以及民主自由的精神，一直都是易餘學習的楷模，雖然您已經離開了，但您的信念與精神將會留下到後輩，再次感謝您對台灣這片土地的付出。

立委陳亭妃表示，應元兄其實去年就知道自己生病的事，但卻一直堅守在外交崗位上為故鄉台灣打拼。直到身體真的受不了，向總統遞出辭呈後，她們這些晚輩才知道賢拜生病的事。「這位阿兄真的非常照顧我、關心我，總是讓人備感親切與溫暖。他待人的好，更是大家一致公認的。」

立委羅致政指出，憶老友、老哥，李應元，永遠面帶笑容、充滿熱情，「2016年選前一周冒雨陪我掃街，他對選民的熱絡，比當候選人的我還投入，這就是應元，做什麼像什麼。」