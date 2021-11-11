李應元病逝 綠委：將追求自由民主的勇氣留給台灣

駐泰國前代表李應元今天病逝，享壽68歲，民進黨內陷入哀傷，民進黨立委莊瑞雄指出，「永別了！黑名單的勇士」，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣。

莊瑞雄指出，有幸在李應元參選台北市長的時候，成為他的執行總幹事，挑戰連任的馬英九，雖然結果是敗選，但在過程中他堅持理念，永遠用正面的力量鼓舞團隊的士氣。「在剛擔任立委的時候，他的辦公室就在我的隔壁，我們常常一起討論法案。」

「『瑞雄啊，對的事、就要堅持！』這是他常常跟我說的，」莊瑞雄表示，何其榮幸與他生活在同一個世代，在同一個政黨，為同一個目標努力。他對抗國民黨威權、信仰民主自由，他的人生是台灣民主化的縮影，雖然他已離開，但他追求民主自由的勇氣會留下，也會延續他的精神繼續走下去。